Avec sa nouvelle T Series, Dreame décline l’aspirateur-laveur en cinq modèles, du T12 Pro au T16 Pro Steam. Au programme : forte aspiration, lavage à l’eau chaude ou à la vapeur, détection de la saleté et nettoyage à plat.
De plus en plus présents dans les foyers, les aspirateurs-laveurs répondent à une équation plutôt séduisante, à savoir aspirer les miettes, récupérer un liquide renversé et laver le sol dans une seule et même opération, sans multiplier les appareils. Mais tous les besoins ne se ressemblent pas. Entre l’appartement où chaque centimètre compte, la cuisine régulièrement mise à rude épreuve et la maison familiale où les passages s’enchaînent, les attentes peuvent être très différentes.
C’est précisément sur cette diversité que Dreame mise avec sa nouvelle T Series officialisée avant l’été et désormais disponible. Cinq modèles, avec des niveaux de puissance et des fonctions distinctes, mais aussi plusieurs caractéristiques communes comme le format ultra-fin, l’inclinaison à 180 degrés et l’entretien automatisé.
Dreame T16 Pro Heat : la puissance et l’eau chaude pour les saletés du quotidien
Positionné au sommet de la gamme avec le T16 Pro Steam, le T16 Pro Heat vise notamment les pièces où les salissures sont nombreuses. On pense en premier lieu à la cuisine bien sûr, mais aussi la salle à manger et autres zones de passage. Il combine une aspiration annoncée à 30 000 Pa et un lavage à l’eau chaude jusqu’à 90 °C.
Son intérêt ne se résume toutefois pas aux chiffres. Un système de détection multispectrale analyse la saleté afin d’adapter automatiquement les performances de nettoyage, tandis que le système WhaleSweep rapproche la zone de nettoyage des bords et des angles. Une fonction appréciable lorsque les miettes ont la fâcheuse habitude de finir précisément là où les aspirateurs passent moins bien.
Le T16 Pro Heat dispose également de roues motorisées, d’une batterie amovible et peut fonctionner jusqu’à 70 minutes dans les conditions les plus favorables.
Dreame T16 Pro Steam : quand la vapeur entre dans la danse
Le T16 Pro Steam reprend l’essentiel de la philosophie du T16 Pro Heat, mais ajoute une technologie de nettoyage à la vapeur annoncée jusqu’à 200 °C. L’objectif est ici de pousser davantage le curseur sur l’hygiène des sols, notamment dans les foyers où enfants et animaux multiplient les petits accidents du quotidien.
L’appareil conserve une aspiration de 30 000 Pa et peut couvrir jusqu’à 200 m² selon les conditions d’utilisation. Sa batterie amovible permet également d’envisager une seconde batterie pour prolonger les sessions si besoin.
Comme les autres modèles de la gamme, il profite d’un système d’auto-nettoyage et de séchage à chaud. Une fois le ménage terminé, il n’est donc plus nécessaire de consacrer de longues minutes au nettoyage manuel du rouleau, tout en profitant d’un sol ayant bénéficié d’un lavage vapeur très efficace.
Dreame T15 Pro Heat : le compromis pour les foyers actifs
Le T15 Pro Heat reprend l’approche haut de gamme des deux T16, avec 30 000 Pa d’aspiration et un nettoyage à l’eau chaude jusqu’à 90 °C.
Mais il cible surtout les utilisateurs qui cherchent un appareil polyvalent pour l’entretien régulier de leur logement, sans nécessairement avoir besoin de la fonction vapeur de son grand frère. Son système de nettoyage sur trois côtés permet là encore de travailler au plus près des murs et des plinthes.
L’autonomie atteint jusqu’à 60 minutes, tandis que la batterie amovible offre une possibilité d’extension intéressante pour les grandes surfaces. On retrouve également les roues motorisées, le dosage automatique de la solution nettoyante et le système TangleCut 2.0 destiné à limiter l’accumulation de cheveux et de poils autour du rouleau.
Dreame T14 Pro : l’aspirateur-laveur pensé pour les appartements
Avec le T14 Pro, Dreame descend d’un cran en puissance, mais conserve les fonctions essentielles. Ses 25 000 Pa d’aspiration lui permettent de s’occuper aussi bien des poussières et débris que des liquides, tandis que la détection intelligente de la saleté ajuste automatiquement les performances.
Et c’est probablement ce type de fonctionnement qui intéressera le plus les utilisateurs souhaitant simplement sortir l’appareil, nettoyer et le laisser gérer les paramètres à leur place.
Le T14 Pro conserve une autonomie annoncée jusqu’à 60 minutes et peut couvrir jusqu’à 200 m². Il bénéficie également du nettoyage automatique à haute température et du séchage à air chaud.
Dreame T12 Pro : l’essentiel de la T Series
Enfin, le T12 Pro constitue le modèle le plus accessible de cette nouvelle famille. Il offre lui aussi une aspiration de 25 000 Pa, une autonomie pouvant atteindre 60 minutes et la capacité à aspirer aussi bien les saletés sèches que les liquides.
Dreame lui associe également son système anti-enchevêtrement TangleCut 2.0, qui devrait intéresser les foyers confrontés quotidiennement aux cheveux longs ou aux poils d’animaux.
Il bénéficie en prime de plusieurs fonctions communes aux modèles supérieurs, notamment l’auto-nettoyage et le séchage à chaud. De quoi limiter l’entretien manuel après chaque passage, qui reste l’un des petits défauts des aspirateurs-laveurs traditionnels.
Au-delà des différences entre les modèles, toute la T Series partage une double caractéristique assez intéressante, à savoir un format ultra-fin de 9,85 cm et une inclinaison à 180 degrés.
Tous bénéficient également d’un cycle d’entretien avec nettoyage à l’eau chaude jusqu’à 95 °C, complété par un séchage à air chaud annoncé à la même température.
Un même ADN, mais cinq approches du nettoyage (et des tarifs de lancement de 259 à 599 €)
La logique de Dreame est donc assez claire : plutôt que de proposer cinq appareils presque identiques, la T Series cherche plutôt à couvrir plusieurs scénarios. Le T16 Pro Heat mise sur l’eau chaude et la puissance, le T16 Pro Steam ajoute la vapeur, le T15 Pro Heat cherche le compromis haut de gamme, tandis que les T14 Pro et T12 Pro privilégient une approche plus simple du nettoyage quotidien.
Côté tarifs, la nouvelle T Series couvre plusieurs niveaux de prix. Le T12 Pro est proposé à 259 € pendant la période de lancement, contre 319 € habituellement. Le T14 Pro passe à 349 € au lieu de 399 €, tandis que le T15 Pro Heat est affiché à 449 €, contre 499 €. Plus haut dans la gamme, le T16 Pro Heat est proposé à 549 € au lieu de 629 €, et le T16 Pro Steam à 599 €, contre 649 €.
Ces tarifs de lancement sont annoncés jusqu’au 28 septembre 2026 auprès de Dreame et de ses revendeurs partenaires.