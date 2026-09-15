De plus en plus présents dans les foyers, les aspirateurs-laveurs répondent à une équation plutôt séduisante, à savoir aspirer les miettes, récupérer un liquide renversé et laver le sol dans une seule et même opération, sans multiplier les appareils. Mais tous les besoins ne se ressemblent pas. Entre l’appartement où chaque centimètre compte, la cuisine régulièrement mise à rude épreuve et la maison familiale où les passages s’enchaînent, les attentes peuvent être très différentes.

C’est précisément sur cette diversité que Dreame mise avec sa nouvelle T Series officialisée avant l’été et désormais disponible. Cinq modèles, avec des niveaux de puissance et des fonctions distinctes, mais aussi plusieurs caractéristiques communes comme le format ultra-fin, l’inclinaison à 180 degrés et l’entretien automatisé.