Si vous utilisez WeChat, vous pourriez donner l'accès à votre compte sans faire le moindre clic, juste via un appel manqué d'un contact piraté.

Des chercheurs de la société Calif ont reproduit ce scénario cet été, en conditions contrôlées. La société est plus habituée aux test de solidité des défenses numériques pour le compte de grandes entreprises technologiques.

Ceci dit, son équipe a mis au point WeWorm. Ce ver exploite une faille de mémoire dans le système d'appels vocaux de WeChat. Il prend le contrôle du compte visé pendant la sonnerie, avant même que la victime ne réponde. Le compte détourné appelle ensuite les contacts de la victime. Ceux-ci sont infectés à leur tour, et la contagion se propage de proche en proche.

WeChat compte 1,4 milliard d'utilisateurs actifs par mois, principalement en Chine et dans les communautés chinoises de la diaspora.

