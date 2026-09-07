Le Mate XT2 embarque le nouveau processeur Kirin 9050 Pro de Huawei, doté d'une architecture à 9 cœurs. Selon les chiffres indiqués par la marque, ce composant affiche une hausse de performance de 46 % pour le CPU et de 142 % pour le GPU avec support du ray tracing, en comparaison avec le Kirin 9030 Pro. Huawei n'a pas apporté de précisions quant au procédé de gravure utilisé.