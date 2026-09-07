Toujours plus mince, toujours plus performant, et un design iconique, le nouveau Huawei Mate XT 2 se dévoile. Ce smartphone disponible en Chine, ne devrait toutefois pas voir le jour sur le marché européen.
À l'occasion d'un événement organisé en Chine, Huawei a présenté le Mate XT 2, la deuxième génération de son smartphone tri-fold. Cette annonce arrive alors que d'autres fabricants chinois, comme Xiaomi avec son Xiaomi 18 Fold, se positionnent sur le segment des smartphones pliables, et peu avant la présentation attendue du premier mod!èle d'Apple.
Écran, design et affichage
Lorsqu'il est entièrement ouvert, le Mate XT 2 déploie un écran intérieur de 10,2 pouces affichant une définition d'environ 3,2K. Avec une telle taille d'écran, c'est quasiment une tablette. L'appareil peut également être utilisé partiellement ouvert, sur deux volets à la manière d'un livre, ou complètement replié sous la forme d'un smartphone classique doté d'un écran externe de 6,5 pouces. Les deux dalles, intérieure et extérieure, offrent la technologie LTPO avec un taux de rafraîchissement variable compris entre 1 et 120 Hz.
Sur la face avant, l'encoche de l'appareil photo pour les selfies abandonne le format poinçon pour adopter une forme similaire à la "Dynamic Island" d'Apple. Une édition spéciale intégrant un écran de confidentialité est également proposée, reprenant une technologie que le constructeur avait déjà intégrée à certains de ses ordinateurs portables.
Côté dimensions, le smartphone mesure 3,5 mm d'épaisseur en position dépliée et 12,3 mm une fois plié. Ce qui est un peu plus mince que les deux modèles Mate XT précédents. Son poids augmente quant à lui d'un gramme, ce qui reste très correct.
Caractéristiques techniques et performances
Le Mate XT2 embarque le nouveau processeur Kirin 9050 Pro de Huawei, doté d'une architecture à 9 cœurs. Selon les chiffres indiqués par la marque, ce composant affiche une hausse de performance de 46 % pour le CPU et de 142 % pour le GPU avec support du ray tracing, en comparaison avec le Kirin 9030 Pro. Huawei n'a pas apporté de précisions quant au procédé de gravure utilisé.
Côté NPU, ce dernier peut exécuter un modèle de langage doté de 30 milliards de paramètres. En plus du support de la 5G, le modem gère les communications par satellite NTN. Le téléphone intègre 16 Go de RAM et jusqu'à 1 To de stockage.
Appareil photo et logiciel
L'appareil photo se compose de trois capteurs, comme bien souvent sur les smartphones modernes. Ce dernier comprend :
- u dos, troiUn capteur principal RYYB de 50 mégapixels
- Un ultra grand-angle de 40 mégapixels
- Un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels offrant un zoom optique 3,5X
Côté logiciel, l'appareil fonctionne sous HarmonyOS 7, une version qui intègre des fonctions d'intelligence artificielle et des effets visuels rappelant l'aspect liquid glass propre à iOS.
Quel prix pour le Huawei Mate XT 2 ?
Le Huawei Mate XT2 est ouvert aux précommandes en Chine. Le prix de départ est fixé à 19 999 yuans (environ 2 980 dollars) pour la version dotée de 256 Go de stockage. La version avec 1 To de stockage, dotée de l'écran de confidentialité, est affichée à 24 999 yuans (environ 3 725 dollars). Aucune information n'a été communiquée concernant une éventuelle disponibilité dans l'immédiat en dehors du marché chinois.
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