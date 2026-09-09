Disparue depuis plus de vingt ans, l’Audi A2 fait son grand retour. Désormais en version 100% électrique, la compacte allemande veut se débarrasser enfin de son étiquette de « mal aimée », et devenir la nouvelle porte d’entrée de la marque aux anneaux.
Après avoir longtemps été considérée comme une voiture à part, l’Audi A2 revient donc sur le devant de la scène. La première génération, produite entre 2000 et 2005, n’avait jamais vraiment trouvé son public, malgré ses choix techniques audacieux et son excellente efficience. Cette « mal-aimée » de la gamme Audi change aujourd’hui complètement de registre.
La nouvelle A2 e-tron est compacte, entièrement électrique et surtout pensée pour devenir le modèle d’accès à la mobilité électrique premium du constructeur.
Une silhouette compacte et particulièrement travaillée
Avant même de parler de puissance ou d’autonomie, cette nouvelle A2 e-tron se distingue par un design qui tranche avec l’image de son illustre devancière. Audi mise ici sur une silhouette revisitée, avec une face avant sculptée, une ligne de toit particulièrement aérodynamique et des éléments comme les Air Curtains, conçus pour mieux guider les flux d’air.
Une approche qui n’est pas purement esthétique, puisqu’avec un Cx de 0,24, l’A2 e-tron revendique tout simplement l’une des meilleures efficacités aérodynamiques de la gamme Audi.
La finition S Line est également de la partie, et viendra accentuer encore son caractère, avec des boucliers plus sportifs, des jupes latérales, des entourages de vitres noir brillant et un diffuseur spécifique. Plusieurs teintes, dont Intense Blue et Daytona Grey, peuvent enfin être associées à des éléments contrastants en Mythic Black.
Côté motorisations, Audi propose quatre niveaux de puissance pour cette nouvelle A2 e-tron, à savoir 170 ch, 190 ch, 231 ch et 326 ch, tandis que la gamme s’appuie sur trois batteries de 52, 61 et 84 kWh.
La version la plus efficiente, équipée de 61 kWh, peut ainsi revendiquer jusqu’à 501 km d’autonomie WLTP, tandis que la déclinaison 231 ch et sa batterie de 84 kWh grimpent jusqu’à 649 km. La version de 326 ch, elle aussi dotée de 84 kWh, affiche jusqu’à 630 km.
Les tarifs débuteront à 38 600 euros en France pour la version 170 ch et sa batterie de 52 kWh. Il faudra compter 42 900 euros pour la 190 ch, 46 900 euros pour la 231 ch et jusqu’à 52 000 euros pour la version de 326 ch.
Une petite Audi A2 qui soigne particulièrement son habitacle
À bord, Audi mise sur une présentation moderne, mais aussi sur une certaine dose d’ingéniosité. L’écran panoramique MMI est livré de série et associe un Audi virtual cockpit plus de 11,9" (30,2 cm de diagonale) à un écran tactile MMI incurvé de 12,8" (32,5 cm), orienté vers le conducteur. Trois solutions audio sont proposées, et les plus passionnés pourront aller jusqu’au système Sonos de 660 watts et 14 haut-parleurs.
La console centrale accueille de son côté un nouveau compartiment de recharge sans fil compatible Qi 2.2. Grâce à son refroidissement actif, il peut recharger simultanément deux smartphones jusqu’à 25W, tandis que des aimants les maintiennent bien en place.
Audi inaugure également de série le système breveté Fidlock. Celui-ci combine aimants puissants et verrouillage mécanique pour fixer d’une seule main porte-gobelets, sacs pour câbles ou, encore, sangles d’arrimage. Trois adaptateurs Fidlock et un porte-gobelet sont fournis de série.
Après avoir été incomprise à son époque, l’A2 tente donc une seconde carrière. Et cette fois, la petite Audi pourrait bien avoir trouvé le bon moment (et la bonne recette ?) pour revenir.
Les commandes ouvriront à l’automne 2026, pour des livraisons prévues dès décembre.