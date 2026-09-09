Avant même de parler de puissance ou d’autonomie, cette nouvelle A2 e-tron se distingue par un design qui tranche avec l’image de son illustre devancière. Audi mise ici sur une silhouette revisitée, avec une face avant sculptée, une ligne de toit particulièrement aérodynamique et des éléments comme les Air Curtains, conçus pour mieux guider les flux d’air.

Une approche qui n’est pas purement esthétique, puisqu’avec un Cx de 0,24, l’A2 e-tron revendique tout simplement l’une des meilleures efficacités aérodynamiques de la gamme Audi.