Afin de poursuivre son virage électrique, Audi va bientôt procéder à l’arrêt de la production de deux modèles thermiques emblématiques, à savoir le Q2 et la petite A1.
À Ingolstadt, berceau historique de la marque allemande, une nouvelle page se tourne doucement, puisque la production du SUV Q2 s’apprête à s’interrompre dès avril, tout comme celle de la petite citadine A1, comme cela a été relevé par nos confrères d’Automobile Propre.
Les Audi Q2 et A1 s’effacent en faveur de l’A2 e-tron
Lancé en 2016, le Q2, qui aura notamment fait office de porte d’entrée dans l’univers des SUV de la marque, quitte la scène après 887 231 exemplaires produits. Avec 1,38 million d’unités écoulées (depuis son lancement initial en 2010), la petite Audi A1 profite de son côté d’un très bon bilan commercial. Tous deux vont donc céder leur place, au profit d’une certaine A2.
Au début du mois de février, on évoquait déjà le retour de l’Audi A2, véritable ovni roulant lancé au tout début des années 2000. Un véhicule visionnaire pour certains, mais qui ne parviendra jamais à trouver la voie du succès, poussant Audi à stopper sa production en 2005, après environ 176 000 exemplaires assemblés.
Une Audi A2 qui prépare son grand retour, en version électrique cette fois évidemment, et avec une présentation officielle attendue pour l’automne.
L’Audi A2 e-tron prête à conjurer le mauvais sort ?
Avec sa nouvelle Audi A2 e-tron, le constructeur reverra intégralement sa copie, avec un nouveau look, et des rumeurs qui font état d’une version d’entrée de gamme de 231 chevaux, ainsi que deux déclinaisons plus ambitieuses culminant à 286 et 326 chevaux.
Côté technique, l’Audi A2 e-tron embarquerait une batterie de 82 kWh, promettant une autonomie proche des 600 km. Sur les chaînes de production de l’usine Audi, la petite A2 e-tron viendra rejoindre les Q6 e-tron et A6 e-tron.
Il faudra donc patienter encore un peu avant de découvrir en détail cette intrigante A2 e-tron, appelée à se positionner sur le segment des citadines, avec probablement une approche mêlant compacité et aspects pratiques d’un mini-monospace.
Reste à savoir si cette nouvelle interprétation saura cette fois convaincre le public et faire oublier l’échec commercial de sa devancière, une ombre qui plane sur le modèle depuis près de 25 ans.
Précisons que l’usine d’Ingolstadt continuera d’assembler des modèles thermiques essentiels comme l’A3 et le Q3, qui font figure de piliers du catalogue. Mieux encore, le SUV Q3 s’apprête à monter en puissance, puisque dès le mois prochain, sa production sera répartie entre le site allemand et l’usine de Győr, en Hongrie.