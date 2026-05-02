Au début du mois de février, on évoquait déjà le retour de l’Audi A2, véritable ovni roulant lancé au tout début des années 2000. Un véhicule visionnaire pour certains, mais qui ne parviendra jamais à trouver la voie du succès, poussant Audi à stopper sa production en 2005, après environ 176 000 exemplaires assemblés.

Une Audi A2 qui prépare son grand retour, en version électrique cette fois évidemment, et avec une présentation officielle attendue pour l’automne.