Il est important de relever une chose dans la communication d’Ultimea, et qui apparaît comme une très vilaine habitude marketing naissante : le 11.8 ne désigne pas qu'il y a 8 caissons, mais 8 haut-parleurs de grave en tout (2 par caisson). Nous avions déjà mis en avant ce problème avec le système Hisense UX1.