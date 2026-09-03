Avec ses 30 cm de haut et ses 2,6 kg sur la balance, l’IrriSense 2 SE promet une installation en dix minutes seulement. Il conserve une portée de 12 mètres, une couverture maximale de 445 m² et jusqu’à 40% d’économie d’eau par rapport aux systèmes d’arrosage enterrés classiques selon Aiper. Cette version « SE » est toutefois moins complète que l’IrriSense 2 déjà testé cet été : elle passe de quatre à trois fonctions, abandonne le distributeur de nutriments et gère six zones au lieu de dix. Ce qui s’avère largement suffisant si vous n’avez pas un grand jardin.

Et bonne nouvelle : un panneau solaire optionnel peut l’alimenter pendant neuf heures. Enfin une solution intelligente pour ceux qui n’ont pas de prises électriques disséminées tout autour de leur pelouse !