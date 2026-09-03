À l’IFA, Aiper présente sur son stand un arroseur connecté plus compact et un robot de piscine bardé de caméras. Tous deux rejoignent Smart Yard, un écosystème AIoT d’entretien extérieur.
Aiper veut faire travailler l’arrosage et le nettoyage du bassin de concert. À Berlin, la marque présente l’IrriSense 2 SE et remet en avant le Scuba V3 Ultra, déjà présenté au CES de Las Vegas en début d’année. Le premier simplifie l’arrosage multizone ; le second mise sur la vision et la planification automatisée.
L’IrriSense se simplifie, le Scuba V3 Ultra voit double
Avec ses 30 cm de haut et ses 2,6 kg sur la balance, l’IrriSense 2 SE promet une installation en dix minutes seulement. Il conserve une portée de 12 mètres, une couverture maximale de 445 m² et jusqu’à 40% d’économie d’eau par rapport aux systèmes d’arrosage enterrés classiques selon Aiper. Cette version « SE » est toutefois moins complète que l’IrriSense 2 déjà testé cet été : elle passe de quatre à trois fonctions, abandonne le distributeur de nutriments et gère six zones au lieu de dix. Ce qui s’avère largement suffisant si vous n’avez pas un grand jardin.
Et bonne nouvelle : un panneau solaire optionnel peut l’alimenter pendant neuf heures. Enfin une solution intelligente pour ceux qui n’ont pas de prises électriques disséminées tout autour de leur pelouse !
Le robot de piscine Scuba V3 Ultra joue quant à lui dans une autre catégorie. Ses deux caméras évaluent les distances et reconnaissent plus de vingt types de débris, sans transférer leurs images dans le cloud. Le robot nettoie le fond, les parois, la ligne d’eau, la surface et les plages immergées dès 20 cm de profondeur, tandis qu’un compartiment lui permet d’accueillir des galets de chlore.
Sa double pompe atteint 32 200 l/h et son filtre descend jusqu’à 3 microns. Face au Scuba X1 Pro Max, le progrès vient donc surtout de la perception et de l’automatisation : l’aspiration évolue à peine, tandis que l’autonomie sous l’eau recule de cinq à quatre heures. Quant au programme de sept jours, il permet une planification hebdomadaire sans aucune intervention de l’utilisateur.
Enfin, avec son AIoT « Smart Yard », Aiper croise météo, humidité du sol et calendrier pour suspendre l’arrosage après la pluie ou adapter le nettoyage de la piscine ou la tonte de la pelouse pendant une absence prolongée. Robots de piscine, arroseurs, tondeuses et capteurs sont coordonnés et pilotés depuis la même application. Reste une inconnue : aucun tarif ni calendrier français n’a été communiqué à Berlin. Décidément, même au fond de son jardin, impossible de couper à l’IA du marketing…
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