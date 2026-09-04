Tineco renouvelle sa gamme d’entretien de la maison à l’IFA 2026, avec deux laveurs de sols vapeur, un aspirateur balai à station entièrement automatisée et un nettoyeur de tapis. La marque mise sur une vapeur plus chaude et une gestion des déchets sans contact, de l’aspiration au remplacement du sac à poussières.
À l’occasion de l’IFA 2026, Tineco présente quatre nouveaux appareils d’entretien de la maison : deux laveurs de sols vapeur haut de gamme, un aspirateur balai doté d’une station de vidage automatisée, et un nettoyeur de tapis. Ces annonces s’inscrivent dans la continuité du positionnement de la marque, qui cherche à rendre l’entretien du foyer plus automatisé et plus autonome à chaque nouvelle génération de produits.
FLOOR ONE S9 Artist Boost Steam et S11 Artist Fusion Steam : de la vapeur à 230 °C pour nettoyer les taches tenaces
Le FLOOR ONE S9 Artist Boost Steam, dernière évolution de la gamme premium Artist, associe la technologie 230°C HyperSteam à une aspiration de 25 000 Pa. Sa brosse à rotation inversée ReverseScrub cible les taches incrustées, tandis que son design HyperStretch à 180° permet de nettoyer sous les meubles. Après usage, le système FlashDry nettoie automatiquement la brosse puis la sèche à l’air chaud à 110 °C.
Le FLOOR ONE S11 Artist Fusion Steam reprend cette même vapeur à 230 °C, mais y ajoute une double action thermique sur les taches séchées. Il monte à 35 000 Pa d’aspiration et dispose d’une autonomie annoncée jusqu’à 110 minutes. Deux modes d’auto-nettoyage vapeur sont proposés, FlashDry pour la rapidité et SilentDry pour le silence.
PURE ONE STATION 7 ZeroTouch et CARPET ONE Steam : et maintenant, il change son sac tout seul
Sur l’aspiration au quotidien, le PURE ONE STATION 7 ZeroTouch mise sur une station intelligente qui compacte les déchets, scelle le sac plein et le remplace automatiquement, sans intervention manuelle. L’appareil affiche une puissance d’aspiration de 350 AW et jusqu’à 90 minutes d’autonomie, avec une polyvalence annoncée sur tous types de sols, tapis et poils d’animaux compris.
Enfin, et spécifiquement pour les tapis et moquettes, le CARPET ONE Steam combine la technologie HyperSteam pour dissoudre les taches incrustées et une aspiration de 175 AW pour extraire eau et saletés. La technologie DrySense accélère le séchage, tandis que le capteur iLoop ajuste automatiquement les performances de nettoyage au niveau de saleté détecté.
Tineco n’est donc pas arrivé les mains vides à l’IFA avec une gamme renouvelée. Le constructeur n’a par contre pas donné de prix, ni de date de sortie pour ces nouveaux modèles. Il nous faudra patienter encore quelques semaines pour vous livrer nos premières impressions détaillées, et dans nos conditions habituelles de test.
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