À l’occasion de l’IFA 2026, Tineco présente quatre nouveaux appareils d’entretien de la maison : deux laveurs de sols vapeur haut de gamme, un aspirateur balai doté d’une station de vidage automatisée, et un nettoyeur de tapis. Ces annonces s’inscrivent dans la continuité du positionnement de la marque, qui cherche à rendre l’entretien du foyer plus automatisé et plus autonome à chaque nouvelle génération de produits.