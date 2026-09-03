À l’occasion de l’IFA 2026, Anker présente deux nouveaux robots aspirateurs-laveurs sous sa marque eufy : l’Omni E35 haut de gamme et l'Omni C30 Edge, positionné en milieu de gamme. Les deux modèles misent sur une puissance d'aspiration de 35 000 Pa et des systèmes anti-emmêlement pour les poils.
Les propriétaires d’animaux le savent bien : les poils qui s’enroulent autour de la brosse restent l’un des irritants les plus tenaces de l’aspiration robotisée. Anker s’attaque directement à ce problème avec deux nouveaux modèles présentés sous sa marque eufy, l’Omni E35 et l'Omni C30 Edge, chacun avec sa propre approche technique pour empêcher les poils de s’accumuler, tout en visant une puissance d’aspiration élevée et un nettoyage humide plus efficace.
Omni E35 : une serpillière toujours alimentée en eau fraîche
Le modèle haut de gamme, l’Omni E35, disponible à partir de fin septembre à 999 euros, s’appuie sur la technologie AeroTurbo Multi-Cyclone pour atteindre une puissance d’aspiration allant jusqu’à 35 000 pascal. Ce système multi-cyclone sépare efficacement la poussière de l’air, ce qui permet de préserver plus longtemps l’état des filtres et de maintenir une puissance d'aspiration stable dans la durée.
Pour le nettoyage humide, l’appareil mise sur le système HydroJet, qui alimente en continu une serpillière rotative en eau fraîche pendant toute la durée du nettoyage, tout en évacuant simultanément la saleté accumulée. L’eau utilisée reste ainsi propre du début à la fin de la session, contrairement aux systèmes qui réutilisent une même réserve d’eau progressivement souillée. L’Omni E35 franchit par ailleurs les obstacles et seuils de porte jusqu’à 30 millimètres de hauteur, une caractéristique utile pour les intérieurs aux revêtements de sol variés.
Omni C30 Edge : deux serpillières rotatives contre les taches tenaces
Le second modèle, l’Omni C30 Edge, se positionne sur le segment milieu de gamme à 699 euros, disponible à la même période que l'Omni E35. Il revendique lui aussi une puissance d'aspiration de 35 000 pascals, portée par la technologie AeroTurbo 2.0, qui maintient une aspiration constante tout en réduisant le besoin d’entretien du collecteur et des filtres.
Côté lavage, le système MopMaster 3.0 combine deux serpillières rotatives exerçant une pression de 10 newtons, capables d’éliminer les taches les plus incrustées. Ces serpillières s’étendent jusqu’à 76 millimètres pour atteindre les recoins situés le long des meubles, des murs et des plinthes. Contre les poils, l’appareil embarque une brosse à rouleau Zero-Tangle, fixée d’un seul côté pour diriger directement les poils vers le collecteur de poussière plutôt que de les laisser s’enrouler. Une brosse latérale complète ce dispositif en inversant automatiquement son sens de rotation dès qu’elle détecte des poils coincés, pour se dégager d’elle-même sans intervention de l'’utilisateur.
Entre les deux modèles, l'écart de 300 euros se justifie principalement par le système de lavage : une serpillière unique alimentée en continu pour l'Omni E35, contre un double système rotatif classique pour l'Omni C30 Edge. Un arbitrage à trancher selon l'importance accordée au nettoyage humide au quotidien.
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