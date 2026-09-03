Le second modèle, l’Omni C30 Edge, se positionne sur le segment milieu de gamme à 699 euros, disponible à la même période que l'Omni E35. Il revendique lui aussi une puissance d'aspiration de 35 000 pascals, portée par la technologie AeroTurbo 2.0, qui maintient une aspiration constante tout en réduisant le besoin d’entretien du collecteur et des filtres.

Côté lavage, le système MopMaster 3.0 combine deux serpillières rotatives exerçant une pression de 10 newtons, capables d’éliminer les taches les plus incrustées. Ces serpillières s’étendent jusqu’à 76 millimètres pour atteindre les recoins situés le long des meubles, des murs et des plinthes. Contre les poils, l’appareil embarque une brosse à rouleau Zero-Tangle, fixée d’un seul côté pour diriger directement les poils vers le collecteur de poussière plutôt que de les laisser s’enrouler. Une brosse latérale complète ce dispositif en inversant automatiquement son sens de rotation dès qu’elle détecte des poils coincés, pour se dégager d’elle-même sans intervention de l'’utilisateur.

Entre les deux modèles, l'écart de 300 euros se justifie principalement par le système de lavage : une serpillière unique alimentée en continu pour l'Omni E35, contre un double système rotatif classique pour l'Omni C30 Edge. Un arbitrage à trancher selon l'importance accordée au nettoyage humide au quotidien.