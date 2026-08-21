Cette baisse touche presque tous les fabricants. De son côté, Samsung conserve sa première place avec 34 % de parts de marché, contre 31 % un an plus tôt. Une progression relative, puisque les ventes de smartphones reculent de 10 % sur l’ensemble du marché européen. Apple, quant à elle, fait mieux : l’iPhone passe de 25 % à 34 % et rejoint ainsi son concurrent sud-coréen au sommet du classement.

Derrière les deux leaders, la situation se dégrade. Xiaomi passe de 19 % à 15 %, Oppo de 6 % à 4 % et Honor de 4 % à 3 %. La catégorie regroupant les autres marques recule également, de 14 % à 11 %.

Plusieurs facteurs expliqueraient cette contraction du marché. Les consommateurs semblent limiter les achats considérés comme non indispensables en raison de la situation économique. Dans le même temps, les fabricants auraient réduit leurs promotions afin de préserver leurs marges.