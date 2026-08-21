Le marché européen des smartphones vient de signer son plus mauvais deuxième trimestre depuis trois ans. Pendant que les ventes reculent, Apple réalise une percée qui lui permet de revenir exactement au niveau de Samsung.
Les ventes de smartphones continuent de ralentir en Europe. D’après les données de Counterpoint Research, les expéditions ont diminué de 10 % sur un an au deuxième trimestre 2026, pour atteindre 35 millions d’unités. Il s’agit du niveau le plus faible enregistré sur un deuxième trimestre depuis trois ans sur le Vieux Continent, dans un marché mondial lui aussi en recul.
Le marché européen des smartphones recule encore
Cette baisse touche presque tous les fabricants. De son côté, Samsung conserve sa première place avec 34 % de parts de marché, contre 31 % un an plus tôt. Une progression relative, puisque les ventes de smartphones reculent de 10 % sur l’ensemble du marché européen. Apple, quant à elle, fait mieux : l’iPhone passe de 25 % à 34 % et rejoint ainsi son concurrent sud-coréen au sommet du classement.
Derrière les deux leaders, la situation se dégrade. Xiaomi passe de 19 % à 15 %, Oppo de 6 % à 4 % et Honor de 4 % à 3 %. La catégorie regroupant les autres marques recule également, de 14 % à 11 %.
Plusieurs facteurs expliqueraient cette contraction du marché. Les consommateurs semblent limiter les achats considérés comme non indispensables en raison de la situation économique. Dans le même temps, les fabricants auraient réduit leurs promotions afin de préserver leurs marges.
Apple profite du haut de gamme en Europe occidentale
La progression d’Apple est particulièrement visible en Europe occidentale. Selon Jan Stryjak, directeur associé chez Counterpoint, « les choses étaient relativement meilleures en Europe occidentale » au deuxième trimestre, avec un trimestre particulièrement solide pour Apple et une légère croissance de Samsung ayant permis d’atténuer le recul du marché. Le cabinet ne détaille toutefois pas les modèles d’iPhone qui se vendent le mieux. Il indique en revanche que les ventes de smartphones haut de gamme progressent en Europe occidentale.
La tendance est quelque peu différente dans les pays d’Europe de l’Est, où les consommateurs se tournent davantage vers des modèles chinois moins chers. Sur l’ensemble du continent, le rapport fait également état d’un épuisement des stocks, alors que la pénurie mondiale de puces et la hausse du prix des composants continuent de peser lourdement sur le marché.
Malgré le recul attendu pour la plupart des marques, notamment sur l’entrée de gamme, Counterpoint estime qu’Apple devrait continuer à mieux résister que ses concurrents dans les prochains mois. La poursuite de la demande pour les modèles premium en Europe occidentale pourrait par ailleurs jouer en faveur de la marque à la pomme lors du lancement de l’iPhone Ultra le mois prochain.
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