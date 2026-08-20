Sept des extensions recensées présentent le même comportement : elle change à distance, une fois publiées sur le store. C'est par exemple le cas de l'add-on 0KX WEB3. Présentée sur sa fiche comme un portefeuille Web3, l'extension ne contient en réalité aucune fonction de gestion de cryptomonnaies. Elle embarque un bloc-notes local et une connexion à une base Supabase, service cloud légitime détourné de son usage habituel. À chaque ouverture, l'extension interroge cette base pour savoir quel contenu afficher. Tant qu'aucune adresse internet n'y figure, seul le bloc-notes apparaît ; dès qu'une adresse y est ajoutée, une page imitant un portefeuille s'ouvre et réclame la phrase de récupération de l'utilisateur. Le code soumis à Mozilla reste donc inoffensif. Le contenu frauduleux n'est ajouté qu'après coup, par simple modification d'une valeur sur le serveur.

D'autres modules n'ont pas besoin de cette manipulation à distance. Le code malveillant est intégré directement dans l'extension. Quinze d'entre elles reproduisent une procédure d'importation de portefeuille, authentique ou contrefaite, pour capter la phrase de récupération ou la clé privée saisie par la victime. Ensuite, ils l'envoient vers des serveurs Cloudflare Workers détournés. Treize autres n'ont recours à aucune interface trompeuse. Elles modifient le code du portefeuille Rabby pour intercepter son "keyring", le fichier de comptes du portefeuille, pendant son enregistrement normal, avant que la donnée ne soit chiffrée localement.