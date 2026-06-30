Dans les échantillons récupérés, Microsoft a identifié un vol d'identifiants Google avec les codes de double authentification, une collecte d'identifiants administrateur WordPress et une exfiltration de cookies de session. Les hackers y ont aussi dissimulé des outils de fraude publicitaire pour remplacer des annonces affichées, détourner les commissions d'affiliation sur Amazon, eBay et AliExpress, et rediriger les résultats de recherche.

L'infrastructure reposait sur plus de dix domaines de commande et de contrôle avec basculement automatique, relayés via Cloudflare et Github. 66 des 119 extensions reposaient sur le même socle technique qui a migré du format Manifest V2 vers V3 au fil du temps. D'après les chercheurs de Microsoft, le début de cette activité remonte à 2021. Le domaine d'exfiltration des identifiants semble recouper les précédentes découvertes de la société de cybersécurité Koi Security. Il s'agirait d'un acteur chinois surnommé DarkSpectre. Celui-ci a notamment orchestré la campagne ShadyPanda en fin d'année dernière, puis relancé une nouvelle vague d'extensions liées à GhostPoster.

Microsoft indique avoir supprimé les 119 extensions et suspendu plus de 90 comptes développeurs, la liste complète des identifiants figure dans son rapport technique (PDF). Si l'une d'entre elles ne vous est pas étrangère, vérifiez son identifiant dans edge://extensions et, le cas échéant, procédez à des changements de mots de passe sur vos comptes les plus sensibles en activant la double authentification.