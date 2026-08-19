Le bouton décrit dans le brevet présente un fonctionnement très proche du Camera Control de l'iPhone 16. Il intègre deux capteurs de pression qui comparent leurs mesures afin de déterminer à quel endroit précis du bouton l'utilisateur a appuyé. Ce système permet de distinguer une pression légère, un potentiel balayage ou une pression plus franche.

Apple précise les seuils de force nécessaires aux différentes interactions. La première action se déclenche entre 0,8 et 1,2 newton, tandis que la seconde, plus appuyée, nécessite entre 3,0 et 4,0 newtons. Une pression suffisamment forte provoque ensuite l'affaissement d'un interrupteur à dôme, tandis que la commande peut générer un retour haptique. Le brevet décrit également un « élément de détection de déformation », capable de mesurer la force exercée sur la commande et de contribuer à la détection des différentes interactions.