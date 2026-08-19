Après avoir fait son apparition sur l’iPhone 16, le bouton de contrôle de l’appareil photo pourrait ne pas rester cantonné aux smartphones d’Apple. Un brevet récemment accordé à la firme décrit en effet un système de commande dont les caractéristiques correspondent de très près à celui déjà présent sur l’iPhone.
Le géant de Cupertino pourrait préparer une nouvelle évolution pour ses tablettes. Un brevet consacré à un « système d’entrée pour appareil électronique portable » décrit un dispositif de commande intégré à un appareil qui ressemble, dans la majorité des illustrations, à un iPad. Le document ne cite jamais explicitement le nom de la tablette. Apple parle simplement de « tablettes » et décrit avec précision le fonctionnement de cette commande, dont les capacités rappellent directement celles du Camera Control inauguré avec l’iPhone 16 en 2024.
Un mécanisme qui reprend le Camera Control dans ses moindres détails
Le bouton décrit dans le brevet présente un fonctionnement très proche du Camera Control de l'iPhone 16. Il intègre deux capteurs de pression qui comparent leurs mesures afin de déterminer à quel endroit précis du bouton l'utilisateur a appuyé. Ce système permet de distinguer une pression légère, un potentiel balayage ou une pression plus franche.
Apple précise les seuils de force nécessaires aux différentes interactions. La première action se déclenche entre 0,8 et 1,2 newton, tandis que la seconde, plus appuyée, nécessite entre 3,0 et 4,0 newtons. Une pression suffisamment forte provoque ensuite l'affaissement d'un interrupteur à dôme, tandis que la commande peut générer un retour haptique. Le brevet décrit également un « élément de détection de déformation », capable de mesurer la force exercée sur la commande et de contribuer à la détection des différentes interactions.
Une piste étudiée par Apple depuis décembre 2025
Le Camera Control a relativement divisé les utilisateurs depuis son introduction sur la gamme iPhone 16. Des rumeurs ont même déjà évoqué sa possible suppression par Apple. Son arrivée sur l'iPad reste donc pour l'instant du domaine de la supposition uniquement.
La marque à la pomme dépose plusieurs centaines de brevets chaque année. Vous le savez, l'obtention d'un brevet ne garantit donc en rien la commercialisation d'un produit. Mais ce document se distingue par la précision de ses spécifications et par un autre élément : Apple avait déjà déposé une première version de cette proposition en décembre 2025, preuve que la firme s'est intéressée à cette idée à plusieurs reprises.
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