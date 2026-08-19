Quand le Galaxy S25 FE dispose d'une batterie solide en termes de durabilité, le S26 FE pourrait proposer une autonomie accrue, au détriment du nombre de cycles de recharge.
D’après des informations issues du registre européen des étiquettes énergétiques (EPREL), le futur smartphone de Samsung, le Galaxy S26 FE afficherait une autonomie plus longue que son prédécesseur, le Galaxy S25 FE. Ce, malgré une capacité de batterie identique. Les données disponibles suggèrent que cette amélioration proviendrait principalement d’un processeur plus efficace sur le plan énergétique.
Une autonomie en hausse de 7,5 heures
Le document officiel de l’EPREL, repéré avant l’annonce officielle du téléphone, indique que le Galaxy S26 FE (SM-S741B/DS) pourrait tenir jusqu’à 50 heures sur une seule charge, contre 42,5 heures pour le Galaxy S25 FE (SM-S731B/DS). Les deux modèles embarquent une batterie de 4 900 mAh, ce qui laisse supposer que le gain d’autonomie est lié à une optimisation logicielle ou matérielle plutôt qu’à une augmentation de la capacité.
L’amélioration serait attribuable au processeur Exynos 2500, gravé en 3 nm par Samsung Foundry, contre l’Exynos 2400 (4 nm) du S25 FE. La finesse de gravure plus avancée du nouveau chipset permettrait une meilleure gestion de la consommation d’énergie.
Une durabilité de la batterie réduite
En revanche, le S26 FE affiche une durée de vie moindre pour sa batterie : celle-ci serait conçue pour supporter 1 200 cycles de charge avant que sa capacité ne descende sous les 80 %, contre 2 000 cycles pour le S25 FE. Aucune explication n’est pour l’instant fournie sur cette différence.
Des caractéristiques par ailleurs similaires
Hormis l’autonomie et le processeur, le Galaxy S26 FE conserverait des spécifications très proches de celles du S25 FE. Le téléphone obtient la note A en efficacité énergétique contre B pour le S25 FE, tout en gardant les mêmes performances en termes de résistance aux chocs (A), de réparabilité (C) et d’étanchéité (IP68).
Le lancement officiel du Galaxy S26 FE est attendu dans les prochaines semaines, selon les rumeurs actuelles. Les autres détails techniques n’ont pas encore été confirmés par Samsung.
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