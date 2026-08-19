Le document officiel de l’EPREL, repéré avant l’annonce officielle du téléphone, indique que le Galaxy S26 FE (SM-S741B/DS) pourrait tenir jusqu’à 50 heures sur une seule charge, contre 42,5 heures pour le Galaxy S25 FE (SM-S731B/DS). Les deux modèles embarquent une batterie de 4 900 mAh, ce qui laisse supposer que le gain d’autonomie est lié à une optimisation logicielle ou matérielle plutôt qu’à une augmentation de la capacité.