Le Brick, vendu 63,95 euros, ne contient ni batterie ni électronique complexe : une simple puce NFC, la même technologie que celle utilisée pour le paiement sans contact. Dans l’application dédiée, on choisit les applications à bloquer, avec la possibilité de créer plusieurs profils selon les moments de la journée : travail, sommeil, sport, repas en famille. Une fois le blocage activé en approchant le téléphone du boîtier, il faut reproduire exactement le même geste pour le désactiver. Concrètement, cela veut dire se lever, aller chercher l’objet là où on l’a rangé, et scanner à nouveau son téléphone. Ce petit détour, ridicule en apparence, suffit souvent à faire retomber l'’envie.

Un mode plus strict va encore plus loin en empêchant aussi de désinstaller l'application bloquée ou de modifier les réglages du téléphone, deux astuces qui permettent habituellement de contourner n’importe quelle limite native en quelques secondes. Pour les familles, ces profils personnalisables pourraient rendre service aux parents qui veulent instaurer des horaires sans écran chez leurs enfants, sans devoir compter uniquement sur leur bonne volonté ou sur un contrôle parental facilement contournable.

Cinq déblocages d’urgence restent tout de même disponibles sans le boîtier, pour les imprévus. Au-delà, il faut contacter le support directement, ce qui décourage largement les tentatives répétées de contournement.