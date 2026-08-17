Face à des limites de temps d’écran trop faciles à contourner, un petit boîtier NFC baptisé Brick mise sur une contrainte bien réelle, physique, pour bloquer l’accès à certaines applications. Une piste qui pourrait intéresser autant les parents que les adultes qui peinent à décrocher de leur téléphone.
Qui n’a jamais configuré une limite de temps d’écran sur Instagram ou TikTok, avant de cliquer sur « ignorer » dès que la notification apparaît ? C’est tout le problème de Temps d'écran sur iPhone ou de Bien-être numérique sur Android : ces outils sont réglés par l’utilisateur, donc modifiables par ce même utilisateur, à tout moment, en deux temps, trois mouvements. Une entreprise a eu une idée simple pour contourner ce piège : sortir le verrou du téléphone lui-même, et le confier à un petit objet physique.
Le principe : pour rouvrir l’appli, il faut aller chercher le boîtier
Le Brick, vendu 63,95 euros, ne contient ni batterie ni électronique complexe : une simple puce NFC, la même technologie que celle utilisée pour le paiement sans contact. Dans l’application dédiée, on choisit les applications à bloquer, avec la possibilité de créer plusieurs profils selon les moments de la journée : travail, sommeil, sport, repas en famille. Une fois le blocage activé en approchant le téléphone du boîtier, il faut reproduire exactement le même geste pour le désactiver. Concrètement, cela veut dire se lever, aller chercher l’objet là où on l’a rangé, et scanner à nouveau son téléphone. Ce petit détour, ridicule en apparence, suffit souvent à faire retomber l'’envie.
Un mode plus strict va encore plus loin en empêchant aussi de désinstaller l'application bloquée ou de modifier les réglages du téléphone, deux astuces qui permettent habituellement de contourner n’importe quelle limite native en quelques secondes. Pour les familles, ces profils personnalisables pourraient rendre service aux parents qui veulent instaurer des horaires sans écran chez leurs enfants, sans devoir compter uniquement sur leur bonne volonté ou sur un contrôle parental facilement contournable.
Cinq déblocages d’urgence restent tout de même disponibles sans le boîtier, pour les imprévus. Au-delà, il faut contacter le support directement, ce qui décourage largement les tentatives répétées de contournement.
Utile aussi pour les usages les plus difficiles à maîtriser
Pour les personnes qui décrivent une vraie difficulté à décrocher des réseaux sociaux, ce type d’outil répond à un besoin différent d’une simple application de suivi. Les compteurs de temps d’écran se contentent d’informer après coup, une fois le mal fait. Le Brick, lui, agit avant, en rendant l’accès concrètement plus difficile à obtenir. Cette différence peut sembler accessoire, mais elle explique pourquoi certains utilisateurs se tournent vers ce genre de solution une fois les réglages classiques épuisés. Un verrou physique est un rappel efficace qu’il est temps de lâcher son smartphone et de profiter de sa journée.
Tout dépend malgré tout de la discipline de chacun. Un boîtier laissé sur la table de chevet ou dans une poche ne sert plus à grand-chose, et rien n’empêche d’en racheter un second si on perd le premier de vue. L’entreprise le reconnaît elle-même : le Brick ne fonctionne que si on accepte de s’en séparer, dans un tiroir, une autre pièce, voire chez un proche pour les cas les plus compliqués. Des solutions plus radicales existent d’ailleurs sur le marché, comme ces petits coffres à clé capables d’enfermer plusieurs téléphones à la fois.
Là où le Brick mise sur l’effort et la prise de conscience, ces coffres misent sur la contrainte pure, au risque de transformer la gestion du temps d'écran en punition plutôt qu’en choix assumé.
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