Trois fabricants très présents chez les joueurs, Corsair, G.Skill et ADATA, vendent des barrettes totalement dépourvues de cette protection en écriture : ensemble, ils représentent 55 % du marché de la mémoire haute performance et plus de 70 % du segment gaming, selon l’université de Birmingham. Crucial, Kingston, HyperX et une partie de la gamme G.Skill offrent une protection partielle, suffisante pour bloquer l'’attaque.

Une fois la protection mémoire contournée, les chercheurs ont enchaîné plusieurs scénarios dans un seul script. Le plus direct coupe l’antivirus et les outils de détection et réponse (EDR). Le même accès permet aussi de réactiver des pilotes signés mais bannis pour leurs failles connues, de contourner le verrouillage de gestion des appareils en entreprise, ou de désactiver les protections anti-triche des jeux vidéo qui s’exécutent au niveau du noyau. C’est justement HVCI qui est censé bloquer automatiquement ces pilotes vulnérables une fois recensés : en rendant la mémoire menteuse sur sa propre taille, l’attaque prive Windows de ce filet de sécurité avant qu’il ne puisse agir.