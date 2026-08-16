La dernière génération d’iPhone est disponible chez Bouygues Telecom avec une formule de financement étalée dans le temps. Le principe : un premier versement de 49 € au moment de l’achat, puis des mensualités fixes pendant 36 mois, à partir de 20 € par mois. L’ensemble s’articule autour du Forfait Intégral 250 Go, facturé 29,99 € par mois la première année au lieu de 34,99 €, puis 39,99 € par mois, avec un engagement de 24 mois sur la ligne.

Trois leviers s’ajoutent à ce socle et pèsent sur la facture finale : la reprise de votre ancien mobile déclenche un bonus différé, le code BOOST100 retire 100 € immédiatement sur l’iPhone 17 Pro associé aux forfaits Intégral et Intégral+, et le paiement Smart Change autorise un changement d’appareil tous les 12 mois.