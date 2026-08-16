Renouveler son smartphone à la rentrée revient souvent à sortir plus de mille euros d’un coup. Bouygues Telecom prend le problème par un autre bout et découpe la facture sur trois ans, forfait 5G compris.
La dernière génération d’iPhone est disponible chez Bouygues Telecom avec une formule de financement étalée dans le temps. Le principe : un premier versement de 49 € au moment de l’achat, puis des mensualités fixes pendant 36 mois, à partir de 20 € par mois. L’ensemble s’articule autour du Forfait Intégral 250 Go, facturé 29,99 € par mois la première année au lieu de 34,99 €, puis 39,99 € par mois, avec un engagement de 24 mois sur la ligne.
Trois leviers s’ajoutent à ce socle et pèsent sur la facture finale : la reprise de votre ancien mobile déclenche un bonus différé, le code BOOST100 retire 100 € immédiatement sur l’iPhone 17 Pro associé aux forfaits Intégral et Intégral+, et le paiement Smart Change autorise un changement d’appareil tous les 12 mois.
Pourquoi financer son iPhone sur 36 mois plutôt qu’en une fois ?
Le paiement échelonné répond d’abord à une contrainte de trésorerie : il supprime le pic de dépense au moment de l’achat et le remplace par une ligne budgétaire stable. Le crédit étant proposé à taux 0 %, le montant total remboursé correspond au prix du téléphone, sans surcoût.
L’autre intérêt tient au couplage avec le forfait. Une enveloppe de 250 Go en 5G absorbe sans difficulté le streaming vidéo, les réseaux sociaux, le GPS et le partage de connexion en télétravail. Combinée à la reprise mobile, cette architecture agit sur le coût total de possession plutôt que sur le seul prix du terminal.
Les offres iPhone de la rentrée chez Bouygues Telecom
|Modèle
|Paiement du téléphone
|Forfait associé
|Avantages et bonus
|iPhone 17
|49 € à l'achat puis 20 €/mois x 36
|Forfait Intégral 250 Go à 29,99 €/mois pendant 12 mois (au lieu de 34,99 €), puis 39,99 €/mois
|70 € de remise différée pour la reprise de votre ancien mobile avec le Forfait Confort 130 Go. Avec le paiement Smart Change 12 mois : AirPods 4 à 5 €/mois, AirPods 4 avec réduction active du bruit à 6 €/mois
|iPhone 17 Pro
|49 € à l'achat puis 30 €/mois x 36
|Forfait Intégral 250 Go à 29,99 €/mois pendant 12 mois (au lieu de 34,99 €), puis 39,99 €/mois
|100 € de remise immédiate avec les forfaits Intégral et Intégral+ (250 Go et plus) via le code BOOST100. 70 € de remise différée pour la reprise de votre ancien mobile avec le Forfait Confort 130 Go. Avec le paiement Smart Change 12 mois : AirPods 4 à 5 €/mois, AirPods 4 avec réduction active du bruit à 6 €/mois
|iPhone Air
|49 € à l'achat puis 20 €/mois x 36
|Forfait Intégral 250 Go à 29,99 €/mois pendant 12 mois (au lieu de 34,99 €), puis 39,99 €/mois
|70 € de remise différée pour la reprise de votre ancien mobile avec le Forfait Confort 130 Go. Avec le paiement Smart Change 12 mois : AirPods 4 à 5 €/mois, AirPods 4 avec réduction active du bruit à 6 €/mois
Quel modèle retenir selon votre usage ?
L’iPhone 17 s’adresse aux profils polyvalents qui visent le ticket d’entrée le plus bas : 20 € par mois après le versement initial de 49 €, avec accès aux mêmes facilités que le reste de la gamme.
L’iPhone 17 Pro vise les usages exigeants en photo et en vidéo. Sa mensualité grimpe à 30 € sur 36 mois, mais c’est le seul modèle éligible à la remise immédiate de 100 € via le code BOOST100, à condition de souscrire un forfait Intégral ou Intégral+.
L’iPhone Air joue la carte de la finesse et de l’autonomie, avec une mensualité alignée sur celle de l’iPhone 17 : 20 € par mois sur 36 mois, reprise mobile et Smart Change inclus.
Smart Change : changer de téléphone tous les 12 mois
Smart Change combine un financement à taux 0 % et un renouvellement possible au bout d’un an. L’abonné n’a ni annonce à publier ni revente à gérer : le changement d’appareil se fait directement auprès de l’opérateur.La formule couvre aussi les accessoires. En paiement Smart Change sur 12 mois, les AirPods 4 reviennent à 5 € par mois, et la version avec réduction active du bruit à 6 € par mois.
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