À l’approche de l’été, l’envie de profiter pleinement des vacances se fait naturellement sentir, si possible avec, dans la poche, un smartphone capable de suivre le rythme. Dans ce contexte, le Samsung Galaxy S26 s’impose comme l’un des modèles les plus séduisants du moment, et côté design, performances ou encore autonomie, le dernier fleuron du constructeur coréen coche toutes les cases du smartphone premium en 2026.

Mais comme souvent avec les modèles haut de gamme, le tarif peut rapidement refroidir les plus enthousiastes. Heureusement, certains opérateurs dégainent déjà des offres particulièrement agressives pour rendre ce Galaxy S26 plus accessible. C’est notamment le cas de Bouygues Telecom, qui combine ici une réduction immédiate, un financement sur 24 mois, un (gros) forfait 5G et même une reprise bonus pour alléger encore un peu la facture.