Vous lorgnez sur le tout nouveau Galaxy S26 en version 512 Go sans pour autant avoir envie d’exploser votre budget ? Bouygues Telecom dégaine une offre musclée avec le smartphone de Samsung à prix réduit, accompagné d’un énorme forfait 350 Go en 5G.
À l’approche de l’été, l’envie de profiter pleinement des vacances se fait naturellement sentir, si possible avec, dans la poche, un smartphone capable de suivre le rythme. Dans ce contexte, le Samsung Galaxy S26 s’impose comme l’un des modèles les plus séduisants du moment, et côté design, performances ou encore autonomie, le dernier fleuron du constructeur coréen coche toutes les cases du smartphone premium en 2026.
Mais comme souvent avec les modèles haut de gamme, le tarif peut rapidement refroidir les plus enthousiastes. Heureusement, certains opérateurs dégainent déjà des offres particulièrement agressives pour rendre ce Galaxy S26 plus accessible. C’est notamment le cas de Bouygues Telecom, qui combine ici une réduction immédiate, un financement sur 24 mois, un (gros) forfait 5G et même une reprise bonus pour alléger encore un peu la facture.
Le Galaxy S26 avec un premier paiement de 99 € chez Bouygues Telecom
Bouygues Telecom propose actuellement le Samsung Galaxy S26 avec un premier paiement de seulement 99 €, lequel est suivi d’un financement mensuel de 13,10 € (via Younited) pendant 24 mois. Une formule qui permet d’éviter une dépense importante d’un seul coup tout en profitant immédiatement du nouveau flagship de Samsung.
L’opérateur accompagne son offre d’un forfait « Anniversaire » 5G particulièrement généreux avec pas moins de 350 Go de data mobile. De quoi regarder des vidéos en streaming, jouer en ligne, partager sa connexion ou encore profiter pleinement des fonctions IA du smartphone, sans avoir pour autant à surveiller constamment sa consommation.
Le forfait est affiché à 30 € par mois pendant la première année, avant de passer à 40 € mensuels. L’ensemble implique un engagement de 24 mois.
512 Go au prix de 256 Go : le vrai bon plan ?
C’est probablement l’un des points les plus intéressants de cette offre. Bouygues Telecom permet actuellement de repartir avec la version 512 Go du Galaxy S26… sans payer plus cher que le modèle 256 Go !
Et en 2026, ce n’est clairement pas un détail. Entre les vidéos 4K, les photos toujours plus lourdes, les applications dopées à l’intelligence artificielle et les jeux mobiles de plus en plus gourmands, le stockage peut fondre à vitesse grand V.
Avec 512 Go, les utilisateurs peuvent voir venir plus sereinement, sans devoir multiplier les sauvegardes dans le cloud et/ou faire régulièrement du ménage sur leur smartphone.
Une offre pensée pour les gros consommateurs de data
Avec le forfait Anniversaire 5G intégrant 350 Go de data mobile, Bouygues Telecom vise clairement les utilisateurs intensifs. Streaming vidéo en haute qualité, cloud gaming, réseaux sociaux, partage de connexion, téléchargement massif… Difficile d’arriver au bout d’une telle enveloppe dans le cadre d’un usage classique.
Ce forfait peut aussi séduire ceux qui utilisent régulièrement leur smartphone comme modem pour travailler en déplacement ou remplacer ponctuellement une connexion fixe.
Couplé aux performances du Galaxy S26 et à sa compatibilité 5G, l’ensemble forme une offre particulièrement cohérente pour ceux qui veulent un smartphone premium sans compromis.
Un smartphone taillé pour durer
Samsung continue également de miser sur la longévité avec son Galaxy S26. Le smartphone embarque un large écran AMOLED de 6,3”, une puce de nouvelle génération pensée pour l’IA embarquée et un module photo encore amélioré, notamment sur les scènes nocturnes, les vidéos ou encore les portraits.
L’autonomie profite aussi des dernières optimisations logicielles de Samsung, avec une gestion énergétique plus intelligente selon les usages de l’utilisateur.
Pour ses concepteurs, le Galaxy S26 n’est pas seulement un smartphone premium pensé pour aujourd’hui, mais aussi un modèle conçu pour tenir plusieurs années sans frustration.
Jusqu’à 150 € supplémentaires grâce à la reprise
Et pour réduire encore un peu plus la facture, Bouygues Telecom ajoute une offre de reprise pouvant atteindre 150 € de remise différée pour les clients qui renvoient leur ancien smartphone.
Une manière assez simple de valoriser un appareil qui dort parfois dans un tiroir depuis des mois, tout en faisant baisser encore un peu le coût global du nouveau Galaxy S26.
Selon le modèle repris et son état, la réduction peut devenir particulièrement intéressante, notamment pour les utilisateurs déjà équipés d’un ancien smartphone Samsung haut de gamme.
L’offre en bref :
- Le Samsung Galaxy S26 à 99 €, puis 13,10 €/mois pendant 24 mois
- Version 512 Go proposée au même prix que la version 256 Go
- Forfait 350 Go 5G : 30 €/mois pendant 12 mois puis 40 €/moi
- Engagement de 24 mois
- Jusqu’à 150 € de remise différée via la reprise d’un ancien smartphone