Le montage financier repose sur trois éléments combinés qu'il est utile de distinguer clairement avant de s'engager :

49 € à la commande , versement unique et fixe quel que soit le modèle choisi

, versement unique et fixe quel que soit le modèle choisi Crédit Younited à TAEG 0% sur 36 mois : 20 €/mois pour le S26, 28 €/mois pour le S26+, 33 €/mois pour le S26 Ultra

20 €/mois pour le S26, 28 €/mois pour le S26+, 33 €/mois pour le S26 Ultra Forfait 200 Go 5G obligatoire avec engagement 24 mois, 29,99 €/mois les 12 premiers mois, puis 39,99 €/mois

Le bonus de stockage doublé est automatique sur toute la gamme, sans code promo ni démarche additionnelle. Un bonus de reprise allant jusqu'à 150 € est également cumulable si vous rendez votre ancien smartphone.

Smart Change : changer de mobile après 12 mois, sans pénalité

L'option Smart Change est le vrai argument différenciant de cette offre : dès 12 mois d'utilisation, vous pouvez restituer votre Galaxy S26 en bon état, solder le crédit sans frais et repartir sur un nouveau terminal. C'est une option, pas une obligation. Si vous gardez le mobile jusqu'au terme des 36 mois, il vous appartient définitivement. Pour les technophiles qui anticipent déjà le Galaxy S27, c'est un filet de sécurité rare chez un opérateur français.