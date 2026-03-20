L’iPhone 17e n’a pas besoin d’en faire trop pour attirer l’attention. Entre sa puce A19, ses 256 Go de stockage, son capteur principal de 48 Mpx et sa compatibilité avec Apple Intelligence, il coche déjà plusieurs cases importantes pour ceux qui veulent un iPhone récent sans viser les modèles les plus chers.

L’offre Bouygues Telecom, elle, met surtout l’accent sur un tarif de départ à 49 €, sous conditions, avec forfait associé et éventuelle reprise d’un ancien appareil.

Apple cherche ici à proposer un iPhone plus rationnel que démonstratif. Et c’est précisément ce positionnement qui peut séduire ceux qui veulent avant tout un smartphone moderne, durable et agréable à utiliser au quotidien.