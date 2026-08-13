Prenons une configuration type : carte graphique milieu-haut de gamme, processeur récent, alimentation 750 W certifiée 80+. Cette alimentation ne consomme pas 750 W en continu : c'est sa capacité maximale, pas sa consommation réelle. En usage courant, la machine tire beaucoup moins.

En jeu, la config peut appeler autour de 350 à 400 W à l'écran (GPU et CPU sollicités). En bureautique ou en streaming vidéo, on tombe plutôt vers 80 à 100 W. Écran allumé mais machine inactive, on descend autour de 50 à 70 W. En veille, la consommation résiduelle tourne autour de 1 à 3 W.

En retenant une utilisation réaliste, environ 3 h de jeu par jour, 3 h de bureautique ou streaming, 2 h d'inactivité écran allumé, et le reste du temps en veille, on obtient une consommation journalière proche de 1,5 kWh. Rapportée à l'année, cela donne un ordre de grandeur d'environ 500 à 550 kWh/an pour la tour seule, hors écran et périphériques. C'est le chiffre à retenir, et il varie évidemment selon la config et le temps réellement passé en jeu.