Un PC gamer laissé allumé toute l'année, ça pèse combien sur la facture ? Le calcul est plus simple qu'il n'y paraît, à condition de ne pas confondre la puissance annoncée de l'alimentation avec la consommation réelle de la machine. Et une fois le chiffre posé, la vraie question n'est plus tout à fait celle qu'on croyait.
On voit souvent circuler des estimations approximatives, du type « mon alim fait 750 W, donc ça consomme 750 W ». C'est faux, et ça fausse toute la suite du raisonnement. Un PC gamer traverse plusieurs régimes très différents dans une même journée : charge en jeu, bureautique ou streaming, inactivité écran allumé, et veille. Chacun de ces régimes tire une puissance très différente, et c'est leur addition sur l'année qui donne la vraie facture.
Une fois ce calcul posé proprement, on peut chercher où gagner. Et le premier réflexe, bidouiller les réglages du PC, n'est pas forcément le plus rentable.
Le calcul, proprement
Prenons une configuration type : carte graphique milieu-haut de gamme, processeur récent, alimentation 750 W certifiée 80+. Cette alimentation ne consomme pas 750 W en continu : c'est sa capacité maximale, pas sa consommation réelle. En usage courant, la machine tire beaucoup moins.
En jeu, la config peut appeler autour de 350 à 400 W à l'écran (GPU et CPU sollicités). En bureautique ou en streaming vidéo, on tombe plutôt vers 80 à 100 W. Écran allumé mais machine inactive, on descend autour de 50 à 70 W. En veille, la consommation résiduelle tourne autour de 1 à 3 W.
En retenant une utilisation réaliste, environ 3 h de jeu par jour, 3 h de bureautique ou streaming, 2 h d'inactivité écran allumé, et le reste du temps en veille, on obtient une consommation journalière proche de 1,5 kWh. Rapportée à l'année, cela donne un ordre de grandeur d'environ 500 à 550 kWh/an pour la tour seule, hors écran et périphériques. C'est le chiffre à retenir, et il varie évidemment selon la config et le temps réellement passé en jeu.
Les leviers côté matériel
Plusieurs réglages permettent de réduire cette consommation. L'undervolting du GPU peut faire baisser l'appel de puissance en jeu de 10 à 15 % sans perte de performance notable, une fois le réglage stabilisé. Limiter les FPS à la fréquence de l'écran évite de faire tourner la carte graphique à plein régime pour rien, avec un effet comparable. Configurer correctement la mise en veille automatique réduit les heures passées en régime « inactif » plutôt qu'en veille réelle. Une alimentation mieux notée améliore légèrement le rendement, surtout à charge partielle.
Mis bout à bout, ces réglages peuvent faire gagner 10 à 20 % sur la consommation de la tour, soit quelques dizaines de kWh par an. Un gain réel, mais modeste rapporté à une facture d'électricité globale, et qui demande du temps : réglages à tester, à stabiliser, parfois à refaire après une mise à jour pilote.
Le levier que personne ne regarde
À consommation strictement identique, la facture ne dépend pas seulement de ce qu'on consomme, mais aussi du prix payé pour chaque kWh. Au 1er août 2026, le tarif réglementé de l'électricité s'établit à 0,2001 €/kWh TTC en option Base. Mais ce tarif n'est qu'une référence : d'un fournisseur à l'autre, l'écart sur le prix du kWh peut représenter plusieurs dizaines d'euros par an, sur l'ensemble de la consommation du foyer, pas seulement sur le PC.
C'est là que se trouve le levier le plus rentable, et il ne demande aucun réglage technique. Après avoir gratté quelques watts sur son GPU, on a souvent plus à gagner en passant chez un fournisseur d'électricité moins cher au kWh. Contrairement à l'undervolting ou au FPS cap, ce changement s'applique à 100 % de la consommation électrique du logement, sans manipulation, sans risque d'instabilité, et sans rien perdre en performance de jeu.
Le calcul reste valable dans les deux sens : optimiser sa machine a du sens, mais le poste le plus levier de la facture n'est pas toujours celui qu'on regarde en premier.
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