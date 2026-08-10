Le principe de base de kata tient en une promesse simple : rendre le contrôle quotidien aussi naturel que de formuler une phrase. Une seule commande peut ainsi actionner plusieurs appareils compatibles à la fois, par exemple éteindre les lumières et fermer les rideaux tout en ajustant la climatisation. L’assistant peut également transformer une routine décrite en langage courant, comme l’ouverture automatique des rideaux de la chambre en semaine, en une automatisation fonctionnelle, sans que l’utilisateur ait à configurer manuellement les déclencheurs et les actions associées.

Ce qui distingue kata d’un assistant vocal classique, selon SwitchBot, c’est sa capacité à interpréter une intention plutôt qu’à se limiter à des commandes figées. Si un utilisateur signale qu’une pièce lui semble trop sombre ou trop chaude, l'assistant peut suggérer une action pertinente en conséquence. Face à une demande incomplète, il pose des questions de clarification avant d’agir, une approche pensée pour éviter les erreurs d'’interprétation.

Pour les nouveaux utilisateurs, kata peut également identifier un produit SwitchBot par reconnaissance optique de caractères à partir d’une simple photo, puis guider pas à pas dans l’installation correspondante.