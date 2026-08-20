La rentrée pointe le bout de son nez. C’est le moment d’investir dans des accessoires gaming durables et pointus. La gamme Corsair nous habitue chaque année à des promotions sur le hardware gaming, casques audio, souris ou claviers haut de gamme. En 2026, elle ne déroge pas à la règle et propose de bonnes affaires qui devraient ravir les gamers exigeants.
Le casque HS35 v3 arrive rarement seul : Corsair l’associe au Clipper PRO MINI 60, son nouveau clavier au format 60 %, dans un bundle proposé à partir de 119,99 € au lieu de 149,99 €.
Et ce n’est pas la seule bonne affaire de cette sélection de rentrée : le K70 CORE SE Dark Cherry Blossom, référence de la marque côté clavier gaming, perd 20 €, tandis que la souris MMO Scimitar ELITE Wireless SE descend sous les 100 €.
Clipper PRO MINI 60 + HS35 v3 : bundle parfait pour gaming d’automne
L’offre bundle de Corsair concerne le nouveau clavier Clipper PRO MINI 60 et le casque gaming HS35 v3, disponibles en version filaire ou Wireless. Le prix du pack passe de 149,99 € à 119,99 € pour la version filaire, et de 179,99 € à 139,99 € pour la version sans fil.
Clipper PRO MINI 60, clavier précis et minimaliste
Certains gamers savent que le minimalisme a du bon. La preuve en est avec le Clipper PRO MINI 60, un clavier au format 60 % qui permet un gain d’espace non négligeable sur le bureau et durant le transport, avec notamment un petit 414 grammes à la pesée.
Ce nouveau keyboard taille mini est doté de switchs magnétiques Corsair MGX HYPERDRIVE Core et de touches en ABS double-shot. Le fameux Hall Effect, tant recherché par les joueurs en quête de réactivité, est présent, ainsi que les fonctions Rapid Trigger, Multi-Action, ou Tap Lock. Un clavier disponible en deux couleurs (noir ou blanc) ainsi qu’en version FR ou anglaise.
HS35 v3 : avec ou sans fil, les différences
Pour sa v3, le casque HS35 se décline en version filaire, mais aussi en version sans fil avec connectivité tri-mode. Avec son design discret, le casque est multiplateforme (PC, Mac et consoles) et léger, avec à peine 230 grammes sur le crâne du joueur pour la version filaire. Le boîtier accueille un micro non détachable, avec des boutons mic mute et volume sur l’oreillette gauche. Le confort de jeu est optimisé par un arceau flottant et des coussinets en tissu respirant.
Côté son, le casque se dote de transducteurs en néodyme de 50 mm. Le modèle sans fil est également équipé du système Dolby Atmos (uniquement disponible sur PC). Un casque de ce segment remplit le contrat pour profiter de chaque son d’une session de jeu, mais aussi pour apprécier la musique et les films.
La version filaire est équipée d’un jack 3,5 mm, alors que le HS35 v3 Wireless embarque une connectivité tri-mode : 2,4 GHz, Bluetooth, mais aussi jack filaire 3,5 mm. La durée de vie de la batterie du modèle Wireless est annoncée à 30 heures à 50 % du volume. Une polyvalence bienvenue pour passer facilement du PC à la console ou à un appareil mobile.
Clavier gaming mécanique K70 Core SE RGB Dark Cherry Blossom, des airs de printemps japonais
Le clavier gamer K70 est une référence du gaming filaire qui a gagné de nombreux adeptes depuis son lancement en 2013. La version Dark Cherry Blossom reprend la même philosophie, avec un look qui s’inspire des cerisiers en fleur du Japon. Le prix, quant à lui, passe de 109,99 € à 89,99 €.
Confort de jeu et réactivité au bout des doigts
Les gamers les plus assidus sont sensibles au toucher de leur clavier, et Corsair répond à cette demande avec des touches en PBT sombres et roses et des switchs linéaires CORSAIR MLX Red v2, conçus pour supporter des millions de frappes. Il est également possible de remplacer les switchs et les keycaps pour personnaliser son clavier.
Le K70 Core SE mise également sur la réactivité avec un taux d’interrogation de 1 000 Hz. Son format complet conserve de nombreux raccourcis, pratiques pour jouer comme pour une utilisation quotidienne. De quoi profiter d’un clavier à la fois réactif et polyvalent.
Le Corsair K70 Core SE RGB en version Dark Cherry Blossom se distingue également par son look unique, sublimé par un éclairage LED RGB et des keycaps aux teintes roses et noires. Le toucher se veut particulièrement doux, tandis que le châssis en aluminium apporte une finition premium. Citons également une molette de volume rotative située sur la droite du clavier ainsi qu’un repose-poignet magnétique qui se couple au châssis.
Souris gaming, pack souris + clavier Stream Deck : les autres bonnes affaires de Corsair
La souris Scimitar ELITE Wireless SE Blk/Yellow, une référence des souris gaming orientées MMO, s’offre une belle réduction en passant de 149,99 € à 99,99 €. Elle se distingue par son look, sa durée de vie de batterie pouvant atteindre 150 heures en une seule charge, mais aussi son pavé de 12 boutons situé sur le flanc gauche, véritable arme secrète pour les amateurs de jeux multijoueurs nécessitant de nombreux raccourcis.
Un autre bundle concerne également la souris SABRE v2 PRO ULTRALIGHT WIRELESS, modèle de légèreté et de réactivité sans fil, couplée avec le GALLEON 100 SD, avec un véritable Stream Deck intégré. Un pack premium qui passe tout de même de 459,98 € à 369,99 € pour deux périphériques haut de gamme.
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