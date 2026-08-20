Le casque HS35 v3 arrive rarement seul : Corsair l’associe au Clipper PRO MINI 60, son nouveau clavier au format 60 %, dans un bundle proposé à partir de 119,99 € au lieu de 149,99 €.

Et ce n’est pas la seule bonne affaire de cette sélection de rentrée : le K70 CORE SE Dark Cherry Blossom, référence de la marque côté clavier gaming, perd 20 €, tandis que la souris MMO Scimitar ELITE Wireless SE descend sous les 100 €.