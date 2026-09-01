Les deux plateformes ne partent pas de la même position. TransferNow, le service français lancé en 2013, reste l’outsider face à un concurrent bien plus dominant.

Son offre gratuite le reflète : 5 Go par envoi, sans limite de fréquence ni de volume mensuel, et l’essentiel des fonctions (mot de passe, aperçu des fichiers, liens personnalisables) accessible sans création de compte. Une générosité qui s’explique notamment par une volonté de conquête.

WeTransfer, de son côté, occupe une position de leader, cette notoriété lui permet de resserrer son offre gratuite sans trop risquer de perdre des utilisateurs attachés à la marque.

Dans les deux cas, la stratégie déployée est cohérente. Mais si l’on se place du point de vue de l’utilisateur, c’est bien l’approche de TransferNow qui se montre la plus pertinente.