Des plateformes de transfert de fichiers comme TransferNow et WeTransfer disposent de plusieurs formules qui présentent chacune leurs avantages. Voici un comparatif critère par critère pour trancher selon l’usage.
Formule gratuite : des philosophies bien différentes
Les deux plateformes ne partent pas de la même position. TransferNow, le service français lancé en 2013, reste l’outsider face à un concurrent bien plus dominant.
Son offre gratuite le reflète : 5 Go par envoi, sans limite de fréquence ni de volume mensuel, et l’essentiel des fonctions (mot de passe, aperçu des fichiers, liens personnalisables) accessible sans création de compte. Une générosité qui s’explique notamment par une volonté de conquête.
WeTransfer, de son côté, occupe une position de leader, cette notoriété lui permet de resserrer son offre gratuite sans trop risquer de perdre des utilisateurs attachés à la marque.
Dans les deux cas, la stratégie déployée est cohérente. Mais si l’on se place du point de vue de l’utilisateur, c’est bien l’approche de TransferNow qui se montre la plus pertinente.
Le duel en un coup d’œil
|TransferNow
|WeTransfer
|Taille max gratuite
|5 Go
|3 Go
|Quota mensuel gratuit
|Aucun (transferts illimités)
|10 transferts ou 3 Go cumulés sur 30 jours
|Disponibilité des fichiers
|7 jours gratuits ou 365 jours Premium
|3 jours gratuit
|Choix de la région
|Oui, y compris la France
|Non
|Mot de passe
|Oui
|Oui
|Antivirus
|Oui, dès l'offre gratuite
|Non
Sécurité et confidentialité : TransferNow va plus loin
Il n’est pas nécessaire de rappeler à quel point la sécurité est essentielle pour un service dont la mission est de transmettre des fichiers, parfois sensibles.
WeTransfer et TransferNow chiffrent les transferts en TLS/SSL et le stockage en AES-256. Sur ce socle commun, aucune différence notable : les fichiers sont protégés de la même manière pendant leur transit ainsi que sur les serveurs.
Les différences apparaissent sur les couches additionnelles, celles qui ne sont pas toujours activées par défaut ni comprises dans toutes les offres :
- Analyse antivirus : dès l’offre gratuite chez TransferNow, elle permet de vérifier les fichiers envoyés afin de détecter et bloquer d’éventuels contenus malveillants.
- Chiffrement avec clé personnelle (SSE-C) : TransferNow propose cette option qui permet à l’utilisateur de conserver la maîtrise de sa propre clé de chiffrement au lieu de dépendre des mécanismes de chiffrement gérés par le prestataire. Cette fonction n’est pas disponible chez WeTransfer.
- Choix de la région d'hébergement : sans compte, TransferNow attribue automatiquement une région continentale selon la localisation de l'utilisateur (Europe pour un utilisateur français). À partir de l'offre Starter, il devient possible de sélectionner un emplacement précis : Paris, Francfort, Singapour, New York… Chez WeTransfer, l'hébergement s'effectue en Europe ou aux États-Unis, sans possibilité de sélection : la région est déterminée par la plateforme.
- Utilisation des données pour l'IA : TransferNow s'engage à ne pas utiliser les fichiers ni les données personnelles de ses utilisateurs pour entraîner des modèles d'intelligence artificielle, ni à les exploiter commercialement ou les revendre. Un engagement qui répond à une préoccupation devenue centrale sur ce marché.
Tarifs : TransferNow vs WeTransfer
Sur les offres individuelles, TransferNow Premium démarre à 6 €/mois selon l’engagement, contre environ 19 €/ mois pour WeTransfer Ultimate. L’écart est donc significatif.
Tarif des offres individuelles
|TransferNow Premium
|WeTransfer Ultimate
|Mensuel
|10€/mois
|23€/mois
|Annuel
|8€/mois
|19€/mois
|2 ans
|6€/mois
|Non proposé
|TransferNow Starter
|WeTransfer Starter
|Mensuel
|5€/mois
|8€/mois
|Annuel
|3€/mois
|7€/mois
Quel service choisir en fonction de son profil ?
- Utilisateur occasionnel : TransferNow et WeTransfer proposent chacun une offre gratuite adaptée à un usage ponctuel. TransferNow autorise néanmoins jusqu’à 5 Go par transfert sans limite mensuelle, contre 3 Go par transfert chez WeTransfer, plafonnés à 10 transferts ou 3 Go cumulés par mois.
- Créateur professionnel ou amateur (photo, vidéo) : le poids des fichiers peut rapidement dépasser les quotas gratuits des deux services, ce qui implique de basculer sur une offre payante. TransferNow se distingue ici par la personnalisation des liens et de la page de téléchargement (image de marque, message personnalisé), ainsi que par une durée de conservation des fichiers pouvant atteindre 365 jours.
- Professionnel indépendant / TPE : TransferNow propose un tarif plus accessible que les offres payantes de WeTransfer, ainsi qu’une protection par mot de passe disponible sans création de compte.
- PME / Équipe : TransferNow facture ses offres Team sous forme de forfait (par exemple 10 comptes inclus), tandis que WeTransfer facture à la licence par utilisateur. L’écart de coût devient significatif dès que l’équipe dépasse quelques collaborateurs, ce qui rend TransferNow plus avantageux…
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FAQ - Questions fréquentes
Quel service est le plus adapté pour une équipe ?
TransferNow, dont l’offre Team inclut 10 comptes pour un tarif forfaitaire, alors que WeTransfer facture chaque utilisateur individuellement, ce qui creuse l’écart de coût dès que l’équipe s’agrandit
TransferNow ou WeTransfer, lequel est le plus généreux en version gratuite ?
TransferNow, avec 5 Go par envoi sans limite mensuelle, contre 3 Go par transfert et un plafond de 10 transferts par mois chez WeTransfer.
Faut-il un compte pour envoyer un fichier protégé par mot de passe ?
Chez TransferNow, ce n’est pas le cas. Le mot de passe est disponible sans inscription.
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