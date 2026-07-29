Envoyer un fichier à un client, un partenaire ou un proche implique de confier, le temps du transfert, des données personnelles à un tiers. Il peut s’agir de documents internes qui doivent rester confidentiels, d’un contrat, ou encore de pièces d’identité. Autrement dit, des fichiers sensibles qui ne doivent pas être transmis sans un minimum de protection.
TransferNow, le pionnier français du transfert de fichiers, mise justement sur la sécurité pour se démarquer. Le service propose plusieurs mécanismes qui interviennent à chaque étape, de l’envoi jusqu’à sa réception par le destinataire : chiffrement des données, analyse antivirus, choix de la région d’hébergement… autant de dispositifs qui participent à des échanges plus sûrs.
Voyons donc comment ces différents mécanismes de protection fonctionnent concrètement, et dans quelle mesure TransferNow tient réellement ses engagements en matière de sécurité.
Un chiffrement à chaque étape
Lorsqu’un fichier est transféré, il est exposé à deux moments de son parcours : pendant son acheminement sur le réseau, puis une fois qu’il est stocké sur un serveur. Assurer une protection efficace implique donc de sécuriser ces deux étapes.
Pendant le transfert et sur les serveurs
Dès qu’un fichier est déposé sur TransferNow, son transfert est protégé par le protocole TLS 1.3 (Transport Layer Security). Il s’agit de la version la plus récente, la plus performante et robuste du protocole de communication web.
Un canal chiffré est établi, cela empêche quiconque de lire le contenu du fichier pendant son trajet, que ce soit entre l’ordinateur de l’expéditeur et les serveurs de TransferNow, ou entre ces serveurs et l’appareil du destinataire.
Une fois sur les serveurs, le fichier n’est pas conservé en clair. Il est protégé cette fois-ci avec l’algorithme de chiffrement AES-256. Ce standard est notamment utilisé par les banques et les administrations pour protéger des informations sensibles. On est donc sur un niveau de protection très élevé, y compris pendant le stockage.
Ces protections supplémentaires (SSE-C, 2FA)
L’utilisateur définit lui-même une phrase personnelle, qui sert à chiffrer le fichier. Cette phrase n’est jamais conservée par TransferNow. Elle doit être transmise séparément au destinataire, par exemple par SMS ou par téléphone, pour qu’il puisse déchiffrer le fichier au moment de la réception.
À cela s’ajoutent des fonctionnalités supplémentaires : l’authentification à deux facteurs (2FA) permet de vérifier l’identité de l’utilisateur et de s’assurer que seules les personnes autorisées peuvent accéder au compte. Il est également possible de protéger les transferts par mot de passe et de générer des liens de téléchargement sécurisés, afin de limiter l’accès des fichiers aux seuls destinataires prévus.
Un antivirus vient compléter l’arsenal
Certains services de stockage en ligne effectuent une analyse antivirus, mais uniquement lorsque le fichier est téléchargé par le destinataire.
TransferNow adopte une approche plus préventive. Le fichier est contrôlé dès son envoi, puis fait l’objet d’une seconde vérification lors de sa réception par le destinataire. Il n’est donc pas nécessaire d’attendre son ouverture pour détecter une éventuelle menace.
TransferNow n’exploite pas vos fichiers !
Cela peut paraître évident… et pourtant, ce n’est pas toujours le cas. Certaines plateformes peuvent utiliser les données qui transitent par leurs serveurs à des fins commerciales ou encore pour alimenter l’entraînement de modèles d’intelligence artificielle.
C’est d’ailleurs un point à garder en tête avant de confier des documents sensibles à un service en ligne. Au-delà des fonctionnalités proposées, il faut regarder ce que la plateforme fait, ou ne fait pas, de vos données.
Où sont stockées vos données ?
La localisation des données est devenue un sujet central. Entre l’évolution des réglementations, comme le Cloud Act aux États-Unis, et les enjeux de souveraineté numérique, savoir où sont hébergés ses fichiers n’est plus un simple détail.
C’est justement l’un des points forts de TransferNow : la plateforme permet de choisir la région de stockage des données. Un utilisateur français peut ainsi sélectionner un hébergement en France, avec un fournisseur français comme Scaleway qui est basé à Paris.
Si aucun choix particulier n’est effectué, TransferNow privilégie la région la plus proche de l’utilisateur. Par exemple, un utilisateur européen sera orienté vers une infrastructure située en Europe.
Quelle formule choisir ? Gratuite ou payante
TransferNow propose plusieurs offres adaptées à différents usages, de l’envoi ponctuel de fichiers jusqu’aux besoins des équipes et des entreprises.
La formule gratuite permet d’envoyer jusqu’à 5 Go par transfert, sans création de compte depuis le web. Les fichiers restent disponibles pendant 7 jours et peuvent être protégés par un mot de passe pour renforcer leur confidentialité.
Les formules payantes augmentent les limites de transfert, la capacité de stockage et la durée de conservation des fichiers, qui peut aller jusqu’à 365 jours. Vous pouvez économiser sur les plans Premium et Team grâce au code promo TNWCLUBIC qui offre une remise de 30% pendant 12 mois :
- Starter (3 €/mois) : 10 Go par transfert et 100 Go de stockage)
- Premium (6 €/mois) : 250 Go par transfert et 1000 Go de stockage
- Team (18 €/mois) : 10 utilisateurs, 500 Go par transfert et 2000 Go de stockage
- Entreprise : 10 utilisateurs ou plus, offre sur mesure, adaptée aux besoins des grandes structures.
Pour un usage occasionnel mais régulier, l’offre Starter représente un bon équilibre avec une tarification accessible, des transferts disponibles 30 jours, un suivi des envois, un historique et une utilisation sans publicité.
FAQ - Les questions fréquentes sur TransferNow
Le destinataire a-t-il besoin d’un compte TransferNow pour récupérer un fichier ?
Non, la réception d’un fichier ne nécessite pas de créer de compte. Il faut simplement cliquer sur le lien de téléchargement sécurisé reçu par e-mail.
Que deviennent mes fichiers une fois la durée de conservation dépassée ?
Passé le délai prévu par la formule choisie (7 jours pour l’offre gratuite, 30 jours pour l’offre Starter et 365 jours pour les autres offres payantes), les fichiers sont définitivement supprimés des serveurs de TransferNow.
TransferNow est-il vraiment un service français ?
TransferNow est une entreprise 100 % française. Le service est édité par Highsense, une société dont le siège social est situé à Garches (92380). La solution est éditée en France depuis 2013, avec un hébergement souverain en France.
Puis-je choisir où mes données sont hébergées ?
Vous pouvez choisir de forcer une région de stockage spécifique pour vous et vos utilisateurs dès lors que vous souscrivez à l'offre Starter, Premium, Team ou Entreprise.