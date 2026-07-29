Dès qu’un fichier est déposé sur TransferNow, son transfert est protégé par le protocole TLS 1.3 (Transport Layer Security). Il s’agit de la version la plus récente, la plus performante et robuste du protocole de communication web.

Un canal chiffré est établi, cela empêche quiconque de lire le contenu du fichier pendant son trajet, que ce soit entre l’ordinateur de l’expéditeur et les serveurs de TransferNow, ou entre ces serveurs et l’appareil du destinataire.

Une fois sur les serveurs, le fichier n’est pas conservé en clair. Il est protégé cette fois-ci avec l’algorithme de chiffrement AES-256. Ce standard est notamment utilisé par les banques et les administrations pour protéger des informations sensibles. On est donc sur un niveau de protection très élevé, y compris pendant le stockage.