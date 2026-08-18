Avant de chercher quel service de transfert de fichiers est le plus sécurisé, il faut d’abord définir ce que recouvre réellement la notion de sécurité. Le chiffrement des fichiers est évidemment un élément clé, mais il est loin d’être le seul.

D’autres critères entrent en ligne de compte, comme la localisation des serveurs, qui peut avoir des conséquences en matière de souveraineté des données, ou encore le cadre juridique auquel est soumise la plateforme.

Les réglementations sur la protection de la vie privée et des données personnelles, comme le RGPD en Europe, offrent par exemple des garanties supplémentaires aux utilisateurs.