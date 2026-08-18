Choisir le service de transfert de fichiers le plus sécurisé ne se résume pas à comparer les technologies de chiffrement. La sécurité dépend aussi d’autres critères essentiels, comme l’emplacement des serveurs, les règles de protection des données ou encore les garanties offertes en matière de confidentialité.
Avant de chercher quel service de transfert de fichiers est le plus sécurisé, il faut d’abord définir ce que recouvre réellement la notion de sécurité. Le chiffrement des fichiers est évidemment un élément clé, mais il est loin d’être le seul.
D’autres critères entrent en ligne de compte, comme la localisation des serveurs, qui peut avoir des conséquences en matière de souveraineté des données, ou encore le cadre juridique auquel est soumise la plateforme.
Les réglementations sur la protection de la vie privée et des données personnelles, comme le RGPD en Europe, offrent par exemple des garanties supplémentaires aux utilisateurs.
Quels critères définissent un service de transfert de fichiers sécurisé ?
Avant de comparer les services entre eux, voici une grille de lecture afin de pouvoir juger objectivement du niveau de sécurité d’une plateforme et des technologies proposées.
Chiffrement : un prérequis indispensable
Le chiffrement constitue la première ligne de défense pour protéger les données sensibles.
Le protocole TLS (idéalement dans sa version TLS 1.3) doit assurer la protection des échanges. De son côté, l’algorithme AES-256 offre un niveau de sécurité élevé pour chiffrer les fichiers stockés sur les serveurs.
Antivirus et analyse : une protection complémentaire
Un service de transfert ou de stockage de fichiers sécurisé doit également intégrer des mécanismes de contrôle, capables de détecter les contenus malveillants.
La présence d’un antivirus représente donc une véritable plus-value, notamment dans une sphère professionnelle. Il va identifier les fichiers infectés avant leur partage ou leur téléchargement.
Authentification renforcée : 2FA, SSE-C
Autre élément essentiel à prendre en compte lors du choix d’un service sécurisé : l’authentification. La mise en place d’une double authentification (2FA) ajoute une couche de sécurité supplémentaire en protégeant l’accès au compte lui-même.
Le chiffrement avec une clé fournie par l’utilisateur, comme le SSE-C (Server-Side Encryption with Customer-Provided Keys), représente un niveau de protection supérieur au chiffrement classique. Avec cette approche, c’est l’utilisateur qui fournit sa propre clé ou phrase secrète de chiffrement. Autrement dit, le fournisseur ne contrôle pas directement la clé, ce qui renforce aussi la confidentialité.
Localisation et politique de confidentialité
La localisation des serveurs joue un rôle important, notamment en matière de souveraineté et de contrôle des données. Selon le pays où sont hébergés les fichiers, ceux-ci peuvent être soumis à des législations contraignantes, on pense par exemple au Cloud Act américain.
La politique de confidentialité constitue un autre point essentiel à examiner : un service transparent, sans conservation des journaux (no-logs) et respectueux du RGPD offre de meilleures garanties.
TransferNow, WeTransfer, SwissTransfer, Smash : comparatif des critères de sécurité
|Critères
|TransferNow
|WeTransfer
|SwissTransfer
|Smash
|Chiffrements en transit et au repos
|TLS 1.3 et AES-256
|TLS et AES-256
|TLS et LUKS + AES 256 bits
|TLS et AES-256
|Antivirus intégré
|Oui, à l'envoi et à la réception des fichiers
|Non, pas d'analyse pour les fichiers
|Non, pas d'antivirus intégré
|Non, pas d'antivirus intégré
|Authentification à deux facteurs (2FA)
|Oui
|Oui, mais avec un compte
|Non signalé
|Oui, pour les abonnés
|Mot de passe pour sécuriser l'envoi
|Oui
|Compte requis
|Oui
|Oui
|Localisation des serveurs
|France ou Europe, fournisseur français
|Europe ou USA, non modifiable
|Suisse
|Plusieurs régions, dont la France
|Fournisseur d'hébergement
|Scaleway (français)
|AWS (américain)
|Infomaniak (suisse)
|AWS (américain)
Données relevées en août 2026 sur les sites officiels des éditeurs
TransferNow est-il le service de transfert de fichiers le plus sécurisé en 2026 ?
Comme souvent, il ressort du comparatif que ce n’est pas le service le plus utilisé qui propose les meilleures prestations. Par exemple, TransferNow, le service français, cumule un nombre de dispositifs de sécurité supérieur à la moyenne du marché :
- Chiffrement TLS 1.3 en transit ;
- Chiffrement AES-256 au repos ;
- Fonction SSE-C pour un chiffrement avec une clé personnelle non conservée par la plateforme ;
- Analyse antivirus systématique à l'envoi et à la réception ;
- Authentification à deux facteurs ;
- Authentification unique (SSO) compatible Microsoft Entra ID, Google Workspace et Okta ;
- Journal de sécurité consultable depuis le compte, avec l'historique des événements ;
- Possibilité de choisir un stockage en France chez un hébergeur français (Scaleway).
TransferNow : vers quelle formule se tourner ?
La force de TransferNow est de proposer des formules payantes, adaptées à différents besoins, mais aussi une option gratuite pour découvrir le service :
- Gratuite : 5 Go par transfert
- Starter : 3 € par mois (10 Go par transfert)
- Premium : 6 € par mois (250 Go par transfert)
- Team : 18 € par mois (500 Go par transfert)
- Entreprise : une offre sur-mesure, selon les besoins
Petite précision : en renseignant le code TNWCLUBIC lors de votre souscription vous bénéficiez de 30 % de remise pendant 12 mois.
FAQ - Les questions fréquentes
Le chiffrement est-il suffisant pour garantir la sécurité d'un transfert de fichiers ?
Le chiffrement est indispensable mais ce n’est qu’un critère parmi d’autres. La localisation des serveurs, le cadre juridique applicable (RGPD, Cloud Act…), la présence d’un antivirus, l’authentification à deux facteurs et la politique de confidentialité (no-logs) comptent tout autant.
Un service de transfert de fichiers gratuit peut-il être sécurisé ?
Oui, à condition qu’il applique les mêmes standards de sécurité que les offres payantes : chiffrement en transit et au repos, authentification renforcée, et transparence sur la localisation des données.
Quelle est la différence entre le chiffrement TLS et le chiffrement AES-256 ?
Le TLS protège les fichiers pendant leur transit entre l’utilisateur et le serveur, tandis que l’AES-256 protège les fichiers une fois stockés sur le serveur. Un service sécurisé doit combiner les deux.
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