Dans un secteur où la confiance est un critère déterminant, mieux vaut d’abord faire ses preuves avant de vouloir casser les codes.

C’est justement le chemin qu’a emprunté TransferNow, qui s’est imposé dans le paysage depuis sa création en 2013. Cette continuité est un gage de confiance pour les utilisateurs, en particulier dans un environnement professionnel, où l’on confie chaque jour des fichiers sensibles à un service tiers.