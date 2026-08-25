La French Touch, cette signature française mêlant créativité, audace et ce petit goût de faire les choses autrement, s’est imposée dans de nombreux secteurs d’activité. Mais peut-elle aussi s’exprimer dans l’univers des services numériques ? C’est ce que nous allons vérifier avec TransferNow.
Derrière la satisfaction de voir un acteur français jouer dans la cour des grands, une question se pose : qu’apporte réellement TransferNow à ses utilisateurs, et quelles sont ces petites touches qui lui permettent de se démarquer ?
Une présence durable qui inspire confiance
Dans un secteur où la confiance est un critère déterminant, mieux vaut d’abord faire ses preuves avant de vouloir casser les codes.
C’est justement le chemin qu’a emprunté TransferNow, qui s’est imposé dans le paysage depuis sa création en 2013. Cette continuité est un gage de confiance pour les utilisateurs, en particulier dans un environnement professionnel, où l’on confie chaque jour des fichiers sensibles à un service tiers.
Offres gratuites : TransferNow se montre plus généreux
Cette longévité n’est pas anecdotique quand on sait qu’un géant comme WeTransfer a changé de mains en 2024. Et comme souvent après ce genre de rachat, l’offre gratuite en a pris un coup.
Elle plafonne désormais à 3 Go par transfert, avec un quota mensuel de 10 envois (ou 3 Go cumulés, selon ce qui arrive en premier) sur une période de 30 jours. De même, les fichiers ne restent plus disponibles que 3 jours, contre 7 auparavant.
À l’inverse, TransferNow joue la carte de la générosité. Le service propose 5 Go par transfert, une disponibilité des fichiers de 7 jours, un nombre de transferts illimité, le tout sans inscription obligatoire, avec mot de passe et personnalisation du lien inclus dès la formule gratuite.
|Critères
|TransferNow (gratuit)
|WeTransfer (gratuit)
|Taille max par transfert
|5 Go
|3 Go
|Quota mensuel
|Illimité
|10 envois ou 3 Go cumulés / 30 jours
|Durée de disponibilité
|7 jours
|3 jours
|Inscription requise
|Non
|Non
|Transferts protégés par mot de passe
|Oui
|Oui, avec un compte
Offres payantes : TransferNow donne plus de choix
- Durée d’engagement : les trois formules payantes (Starter, Premium ou Team) peuvent être souscrites au mois, à l’année ou pour deux ans, avec un tarif qui baisse au fur et à mesure que la durée d’engagement s’allonge.
- Quatre forfaits : en plus de la formule gratuite et de celle sur-mesure dédiée aux entreprises, TransferNow donne le choix entre trois options payantes, de quoi sélectionner celle adaptée à ses besoins. Pas besoin, par exemple, de payer pour l’offre Premium si l’usage reste occasionnel.
- Stockage des données : sur les offres payantes, TransferNow vous laisse le choix de la région où seront hébergées vos données, y compris la France, via un hébergeur français comme Scaleway. C’est un point important si vous devez respecter des exigences de souveraineté numérique.
- API et SDK : alors, cela s’adresse principalement aux développeurs. Mais TransferNow permet d’intégrer un widget directement sur son propre site web, pour que ses clients, partenaires ou prospects envoient des fichiers sans avoir besoin de créer un compte.
|TransferNow Starter
|TransferNow Premium
|TransferNow Team
|WeTransfer Ultimate
|WeTransfer Teams
|Prix
|3 € / mois
|Entre 6 € et 10 € par mois, selon la durée d'engagement
|Entre 18 € et 30 € / mois, selon la durée d'engagement
|Entre 19 € et 23 €, selon la durée d'engagement
|Entre 16 € et 19 € , selon la durée d'engagement
|Nombre d'utilisateurs
|1
|1
|10
|1
|Jusqu'à 50 membres
|Taille des transferts
|10 Go
|250 Go
|500 Go
|250 Go
|500 Go
|Durée de disponibilité
|30 jours
|365 jours
|365 jours
|365 jours
|365 jours
|Stockage
|100 Go
|1 To
|2 To
|2 To
|Jusqu'à 5 To
Une alternative française vraiment pertinente ?
Derrière l’étiquette « alternative française », TransferNow propose des choix très concrets : hébergement possible en France, envoi et réception de fichiers, une offre gratuite parmi les plus généreuses du marché, des tarifs avantageux pour ses offres payantes.
Une offre qui mérite le détour : 30 % de remise
Si les plans Premium ou Team vous tentent, autant en profiter au meilleur prix. Avec le code TNWCLUBIC, vous avez 30 % de réduction pendant un an. Un bon moyen de tester les fonctionnalités avancées sans trop se poser de questions sur le prix.
FAQ - Les questions fréquentes
Quelle est la meilleure alternative française à WeTransfer ?
TransferNow est une solution française particulièrement convaincante : le service existe depuis 2013, avec un support en français et une conformité RGPD. Concernant l'hébergement, sans compte la région continentale est attribuée automatiquement selon votre localisation (Europe pour un utilisateur français). Avec un compte, vous choisissez un emplacement précis, Paris, Francfort, Singapour, New York…, la région France étant hébergée chez un fournisseur français, Scaleway.
Comment envoyer un fichier de plus de 3 Go gratuitement sans WeTransfer ?
TransferNow permet d’envoyer gratuitement jusqu’à 5 Go par fichier ou par transfert, sans inscription obligatoire et sans limite du nombre de transferts effectués.
TransferNow ou WeTransfer : quelle est l'option la plus abordable ?
Avec ses forfaits Starter et Premium à partir de 3 € / mois avec un engagement de 2 ans ou 5 € pour un paiement mensuel, TransferNow est très bien positionné face à son concurrent.
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