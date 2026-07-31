La marque a publié une courte vidéo teaser montrant un appareil dont l'écran s'étend jusqu'aux bords, sans recourir aux effets de courbure habituels.
Tecno a mis en ligne une vidéo teaser présentant ce qu'elle décrit comme son "concept de téléphone sans bordures de nouvelle génération". Le smartphone en question, baptisé Camon, affiche un écran qui rejoint les bords du châssis de façon quasi continue, sans dalle incurvée ni effet de pente, des artifices auxquels d'autres fabricants ont régulièrement eu recours par le passé pour réduire visuellement les bordures.
Un appareil présenté dès l'IFA ?
Il s'agit pour l'instant d'un concept, et la marque n'a pas communiqué de date de présentation officielle ni d'éventuel lancement commercial.
Selon le leaker IceUniverse, qui s'est exprimé sur X, l'appareil pourrait être présenté lors du Showstoppers de l'IFA 2026, prévu en septembre. Le Showstoppers, c'est l'événement dans l'IFA, où les marques peu présentes en Europe, en général, présentent leurs dernières innovations à travers un mini-stand. Tecno n'a pas confirmé cette information.
Une question se pose : l'ergonomie
La question de l'ergonomie au quotidien reste entière. Un écran sans bordures pose en effet des problèmes connus, notamment pour la frappe ou la prise en main, et aucun élément concret n'a été communiqué sur la façon dont Tecno compte y répondre.
Par ailleurs, la marque, qui a récemment lancé ses PC en France, a l'habitude de présenter des concepts marquants lors de salons high-tech, dont beaucoup ne se concrétisent jamais en produits commerciaux, en particulier sur les marchés occidentaux. Ce nouvel appareil ne fait pas exception à cette réserve, pour l'instant.