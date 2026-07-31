Tecno a mis en ligne une vidéo teaser présentant ce qu'elle décrit comme son "concept de téléphone sans bordures de nouvelle génération". Le smartphone en question, baptisé Camon, affiche un écran qui rejoint les bords du châssis de façon quasi continue, sans dalle incurvée ni effet de pente, des artifices auxquels d'autres fabricants ont régulièrement eu recours par le passé pour réduire visuellement les bordures.