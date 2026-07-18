Sur les réseaux Wi-Fi d’hôtel, le VPN peut empêcher l’affichage de la page qui valide l’accès à Internet. Pour débloquer la situation, quelques manipulations doivent être effectuées dans le bon ordre.
Vous êtes bien connecté au réseau Wi-Fi de l’hôtel, les barres du signal sont au complet, mais aucun site ne charge. Pire, la page qui devrait vous permettre de valider l’accès à Internet en renseignant votre numéro de chambre, votre adresse mail ou en acceptant les conditions d’utilisation ne s’affiche jamais. Le réseau de l’établissement n’est pourtant pas forcément en cause. Selon ses réglages, votre VPN peut bloquer les échanges nécessaires à l’ouverture du portail captif, cette page intermédiaire que vous devez valider avant d’accéder à Internet.
Pourquoi votre VPN peut empêcher la page de connexion de s’afficher
Dans de nombreux hôtels, se connecter au réseau Wi-Fi ne suffit pas pour accéder immédiatement à Internet. Le routeur limite d’abord la connexion et redirige le navigateur vers une page d’identification, appelée portail captif. Vous devez alors accepter les conditions d’utilisation, saisir un code ou fournir quelques informations avant que le réseau n’autorise votre appareil à communiquer avec l’extérieur.
Ce fonctionnement peut toutefois entrer en conflit avec celui du VPN. Tant que le portail captif n’a pas été validé, le réseau de l’hôtel limite l’accès à Internet et empêche le VPN de joindre son serveur. Or, tant que le tunnel n’est pas établi, le VPN peut bloquer le trafic qui devrait passer directement par le Wi-Fi pour afficher le portail, à plus forte raison quand le kill switch est activé. Le serpent se mord la queue, en somme, puisque chacune des deux étapes dépend d’une condition que l’autre empêche de remplir.
La connexion se retrouve alors dans une impasse. C’est ainsi que vous pouvez voir apparaître un message confirmant que le Wi-Fi est bien connecté, mais qu’Internet est inaccessible. La notification invitant à s’identifier au réseau peut aussi ne jamais s’afficher.
Comment accéder au portail captif quand le VPN bloque la connexion
Commencez par déconnecter votre VPN. S’il se relance aussitôt, désactivez son option de connexion automatique. Si le portail captif ne s’affiche toujours pas, contrôlez si l’application propose un kill Switch permanent ou avancé et coupez-le à son tour. Ce réglage peut empêcher le trafic de circuler directement via le Wi-Fi même lorsque le VPN est déconnecté.
Sur Android, vérifiez aussi dans les paramètres réseau que l’option « Bloquer les connexions sans VPN », qui fait office de kill switch strict à l’échelle du système, est bien désactivée.
Patientez ensuite quelques secondes. Si aucune notification ni page de connexion n’apparaît, coupez puis réactivez le Wi-Fi et reconnectez-vous au réseau de l’hôtel. Cette manipulation doit contraindre le système à tester une nouvelle fois la connexion et peut déclencher l’ouverture du portail. Si cela ne suffit pas, oubliez ce réseau dans les paramètres de l’appareil, puis sélectionnez-le à nouveau.
En dernier recours, ouvrez votre navigateur et saisissez une adresse commençant explicitement par http://. Le réseau de l’hôtel pourra ainsi intercepter la requête et vous rediriger vers sa page d’identification, ce que ne permet généralement pas une requête HTTPS.
Réactiver son VPN et contrôler que tout fonctionne
Une fois l’identification sur le portail captif terminée, ouvrez brièvement une page web ordinaire pour vous assurer que l’accès à Internet a bien été rétabli, puis relancez immédiatement le VPN, sans prolonger votre navigation tant que le tunnel n’est pas de nouveau opérationnel. Les connexions HTTPS demeurent chiffrées, mais le réseau peut encore observer certaines métadonnées et intercepter d’éventuels échanges non sécurisés. Réactivez enfin le kill Switch et la connexion automatique si vous les aviez désactivés.
Si Internet cesse de fonctionner une fois le VPN reconnecté, le problème peut cette fois venir du réseau de l’hôtel, susceptible de filtrer certains protocoles ou ports utilisés par le VPN. Changez de protocole dans l’application, en privilégiant son mode automatique ou, lorsqu’elle le permet, une connexion OpenVPN en TCP sur le port 443, que les réseaux laissent généralement ouvert pour ne pas bloquer l’accès aux sites HTTPS.