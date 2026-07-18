Dans de nombreux hôtels, se connecter au réseau Wi-Fi ne suffit pas pour accéder immédiatement à Internet. Le routeur limite d’abord la connexion et redirige le navigateur vers une page d’identification, appelée portail captif. Vous devez alors accepter les conditions d’utilisation, saisir un code ou fournir quelques informations avant que le réseau n’autorise votre appareil à communiquer avec l’extérieur.

Ce fonctionnement peut toutefois entrer en conflit avec celui du VPN. Tant que le portail captif n’a pas été validé, le réseau de l’hôtel limite l’accès à Internet et empêche le VPN de joindre son serveur. Or, tant que le tunnel n’est pas établi, le VPN peut bloquer le trafic qui devrait passer directement par le Wi-Fi pour afficher le portail, à plus forte raison quand le kill switch est activé. Le serpent se mord la queue, en somme, puisque chacune des deux étapes dépend d’une condition que l’autre empêche de remplir.

La connexion se retrouve alors dans une impasse. C’est ainsi que vous pouvez voir apparaître un message confirmant que le Wi-Fi est bien connecté, mais qu’Internet est inaccessible. La notification invitant à s’identifier au réseau peut aussi ne jamais s’afficher.