Mais comment diable est-ce possible ? Pour comprendre ce qui se joue derrière cette fausse évidence, il faut revenir aux bases. Quand vous activez un VPN sur votre smartphone, l’application établit un tunnel sécurisé entre le téléphone et l’un des serveurs du fournisseur. Les requêtes envoyées par les applications installées sur le mobile passent alors par ce tunnel, selon les réglages du service, du système et, le cas échéant, du split tunneling.

C’est ce qui permet de chiffrer le trafic entre le mobile et le serveur VPN, de masquer l’adresse IP publique du smartphone derrière celle du serveur sélectionné et, selon les services, de profiter de protections additionnelles, comme le blocage de domaines malveillants, de traqueurs ou de publicités.

Or, avec le partage de connexion, le smartphone ne traite plus uniquement les requêtes de ses propres applications. Il reçoit aussi celles d’un appareil extérieur, qu’il se charge de relayer sur Internet par le biais de son accès mobile. La distinction peut sembler triviale, mais elle modifie la manière dont le trafic est pris en charge.

Sur Android, les applications VPN s’appuient sur un service dédié, qui leur permet de créer une interface réseau virtuelle dans le système. C’est par cette interface que le trafic généré par le téléphone peut être redirigé vers le serveur VPN.

A contrario, le trafic de l’appareil relié au hotspot arrive, lui, par l’interface Wi-Fi du point d’accès et, faute de redirection explicite vers l’interface VPN, est aiguillé directement vers le réseau 4G ou 5G de l’opérateur.

De fait, l’icône VPN affichée sur le smartphone confirme seulement que le trafic du mobile peut utiliser le tunnel. Elle ne dit rien, à elle seule, du chemin emprunté par le trafic de l’appareil relié au point d’accès mobile.

À noter que selon les versions d’Android, les surcouches constructeur et quelques réglages très spécifiques, il peut exister de rares exceptions à la règle, notamment des options de type « autoriser les clients du hotspot à utiliser le VPN actif ». Mais elles ne constituent pas la norme, et dans l’immense majorité des cas, il ne faudra pas compter dessus.