Un VPN chiffre votre connexion et masque votre adresse IP réelle. En théorie, vous devriez donc pouvoir naviguer l’esprit léger. En pratique, pourtant, il arrive que des sites fonctionnent moins bien avec ce type de connexion, et multiplient les captchas, refusent des connexions, bloquent des paiements ou suspendent temporairement l’accès à leurs services.

Le problème ne vient pas forcément du réseau privé virtuel lui-même, mais plutôt de la manière dont de nombreuses plateformes en ligne analysent les accès à leurs services. Derrière chaque tentative d’accès se cachent plusieurs systèmes de détection. Et certains d’entre eux se montrent particulièrement méfiants vis-à-vis des VPN.