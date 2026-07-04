Commencez par enregistrer en favoris deux ou trois pays dans l’application VPN. La France, d’abord, pour retrouver une adresse IP française si un service réagit mal depuis l’étranger. Le pays de destination, ensuite, pour les services locaux ou pour limiter la distance entre votre appareil et le serveur VPN. Un pays voisin, enfin, comme solution de repli si les serveurs du pays où vous séjournez sont rares, trop lents ou moins stables que prévu.

Profitez-en aussi pour vérifier les paramètres de connexion du client VPN. Quand vous sélectionnez un pays, l’application doit idéalement se connecter automatiquement au serveur le plus rapide ou le moins chargé disponible dans ce pays. C’est plus utile que de retenir un serveur précis, dont les performances peuvent varier d’un jour à l’autre.