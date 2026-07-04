Personne n’a envie de mettre les mains dans les réglages de son VPN une fois arrivé à l’étranger. Mieux vaut s’en occuper avant le départ, au calme, plutôt que dans l’urgence.
Installer un VPN la veille du départ, c’est bien. L’ouvrir pour la première fois depuis l’étranger, beaucoup moins. Une fois sur place, on a autre chose à faire que de chercher quel serveur choisir pour récupérer une réservation, ouvrir son espace client, valider un paiement ou accéder à une appli qui n’aime pas les connexions inhabituelles. Avant de boucler votre valise, prenez cinq minutes pour régler ce qui risque vraiment de coincer.
Conservez les bons emplacements VPN sous la main
Commencez par enregistrer en favoris deux ou trois pays dans l’application VPN. La France, d’abord, pour retrouver une adresse IP française si un service réagit mal depuis l’étranger. Le pays de destination, ensuite, pour les services locaux ou pour limiter la distance entre votre appareil et le serveur VPN. Un pays voisin, enfin, comme solution de repli si les serveurs du pays où vous séjournez sont rares, trop lents ou moins stables que prévu.
Profitez-en aussi pour vérifier les paramètres de connexion du client VPN. Quand vous sélectionnez un pays, l’application doit idéalement se connecter automatiquement au serveur le plus rapide ou le moins chargé disponible dans ce pays. C’est plus utile que de retenir un serveur précis, dont les performances peuvent varier d’un jour à l’autre.
Choisissez un protocole VPN qui tient la route
Vérifiez aussi le protocole utilisé par l’application. Pour un voyage classique, privilégiez WireGuard ou le protocole maison de votre VPN, souvent mieux intégré au client et pensé pour de bons débits sans réglages compliqués. Selon le fournisseur, il peut s’agir de NordLynx chez NordVPN, de Lightway chez ExpressVPN ou de Dausos chez Surfshark.
Si vous partez dans un pays où l’accès à Internet est plus restrictif, activez avant le départ les options prévues pour ce type de réseau. Selon les VPN, il peut s’agir d’un protocole obfusqué, comme Stealth chez Proton VPN, NordWhisper chez NordVPN ou StealthVPN chez Astrill, de serveurs obfusqués, également proposés par NordVPN, ou de modes dédiés aux réseaux restrictifs, comme Camouflage (avec OpenVPN seulement) ou NoBorders chez Surfshark. Ce n’est pas une garantie d’accès absolue, mais c’est toujours mieux que rien.
Automatisez la connexion VPN quand il le faut
En déplacement, c’est sans doute l’un des réglages les plus utiles. La connexion automatique évite d’oublier le VPN quand votre téléphone ou votre ordinateur rejoint un nouveau réseau. Dans les paramètres du client, activez-la au minimum pour les réseaux inconnus. Selon les applications, vous pouvez aussi lancer le VPN au démarrage de l’appareil, ou l’empêcher de s’activer sur certains réseaux de confiance. Si une page de connexion Wi-Fi refuse de s’ouvrir, coupez temporairement le VPN, validez l’accès au réseau, puis réactivez-le.
Sur mobile, pensez aussi à contrôler les réglages d’économie d’énergie. Si le système limite l’application en arrière-plan, le VPN peut se montrer instable, voire se déconnecter. Quand elle existe, activez également la notification d’état persistante, qui permet de vérifier d’un coup d’œil que le service fonctionne correctement.
Assurez-vous que le kill switch veille au grain
Le kill switch évite que votre trafic ne réemprunte la connexion classique sans prévenir si le VPN décroche. Avant de partir, ouvrez les paramètres du client et vérifiez qu’il est bien activé. C’est souvent le cas par défaut, mais on n’est jamais trop prudent.
Sur mobile, jetez aussi un œil aux options proposées par le système. Android permet par exemple de désigner une application comme VPN permanent, puis de bloquer tout accès à Internet tant qu’elle n’est pas connectée. C’est plus strict qu’un simple réglage dans le client : même après un redémarrage ou une désactivation manuelle du VPN, la connexion restera coupée tant que le tunnel n’aura pas été rétabli.
Stabilisez votre adresse IP quand c’est possible
Certaines applications supportent mal les connexions VPN parce que l’adresse IP change régulièrement. Pour limiter les mauvaises surprises, vérifiez si votre fournisseur propose des serveurs à IP fixe, parfois appelés IP statiques. S’ils sont disponibles, ajoutez-les à vos favoris et testez-les avant de partir avec les services importants : espace client, assurance, opérateur, outils de travail, voire application bancaire si vous savez que vous devrez vous en servir.
Attention, une IP fixe n’est pas forcément une IP dédiée. Elle peut rester partagée entre plusieurs utilisateurs et utilisatrices, et certains services peuvent toujours la reconnaître comme une adresse de VPN. Pour un besoin plus sensible ou un déplacement long, l’IP dédiée peut être plus confortable : elle est généralement facturée en supplément, mais elle vous attribue une adresse plus stable et moins exposée aux usages des autres abonnés.
Gardez le split tunneling sous le coude
Le split tunneling permet de choisir quelles applications passent par le VPN et lesquelles utilisent la connexion classique. Avant de partir, vérifiez surtout où se trouve ce réglage dans votre application : il peut dépanner si un service local, une appli de transport ou un outil précis refuse de fonctionner avec le VPN activé.
Pour les services sensibles, restez plus prudent. Si votre application bancaire bloque avec le VPN, privilégiez le réseau mobile lorsque c’est possible, plutôt que de l’exclure du tunnel sur une connexion que vous ne maîtrisez pas.