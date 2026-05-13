Une IP dédiée, quant à elle, est unique et ne peut être utilisée que par vous. Un peu comme une version « VPN » de l’adresse attribuée par votre FAI. Bien qu’il s’agisse d’une adresse de substitution, les sites web peuvent plus facilement reconnaître vos connexions successives et les associer à un même profil réseau, même si les métadonnées visibles, comme le nom du FAI ou la localisation, ne correspondent pas à celles de votre connexion domestique. Pour filer la métaphore, on pourrait assimiler une IP dédiée à un même masque que vous portez chaque fois que vous cherchez à dissimuler votre visage.