Fatigué des adresses VPN bannies à tour de bras par les sites que vous avez l'habitude de consulter ? La solution tient peut-être en deux mots : IP dédiée.
Pour beaucoup, la confidentialité en ligne est aujourd’hui une vraie priorité. En parallèle, certains internautes recherchent aussi une adresse IP stable, toujours identique d’une connexion à l’autre, afin d’éviter les contrôles répétés, les CAPTCHA en série ou les alertes de sécurité déclenchées par les IP partagées. C’est ici qu’une IP dédiée peut faire la différence. Mais qu’est-ce qu’une IP dédiée, pourquoi en utiliser une, et surtout, comment la configurer ?
Qu’est-ce qu’une IP dédiée et pourquoi l’utiliser ?
IP partagée, IP dédiée : duel au sommet
Si vous utilisez un VPN, c’est a priori parce que vous souhaitez masquer votre adresse IP pour gagner en confidentialité. Dans la majorité des cas, les fournisseurs de réseau privé virtuel grand public vous assignent une adresse de substitution que vous partagez aléatoirement avec d’autres abonnés au même service. C’est ce qu’on appelle une IP partagée.
En pratique, ce type de répartition des adresses contribue à renforcer l’anonymat des internautes : les activités en ligne des uns et des autres étant toutes associées à un même numéro d’identification, impossible pour les plateformes web d’individualiser les connexions sur la seule base de l’adresse IP.
Une IP dédiée, quant à elle, est unique et ne peut être utilisée que par vous. Un peu comme une version « VPN » de l’adresse attribuée par votre FAI. Bien qu’il s’agisse d’une adresse de substitution, les sites web peuvent plus facilement reconnaître vos connexions successives et les associer à un même profil réseau, même si les métadonnées visibles, comme le nom du FAI ou la localisation, ne correspondent pas à celles de votre connexion domestique. Pour filer la métaphore, on pourrait assimiler une IP dédiée à un même masque que vous portez chaque fois que vous cherchez à dissimuler votre visage.
Attention, donc, à ne pas confondre stabilité et anonymat. Une IP dédiée peut rendre l’usage quotidien d’un VPN plus confortable, mais elle réduit aussi l’effet de foule qui fait l’intérêt des IP partagées.
Pourquoi choisir une IP dédiée ?
À la lecture des explications fournies ci-dessus, difficile de comprendre en quoi une adresse IP dédiée serait préférable à une adresse IP partagée. En réalité, tout dépend de ce que vous faites en ligne et de vos besoins effectifs en matière de couverture VPN.
Les plateformes de streaming et les services bancaires, par exemple, bloquent assez souvent les IP partagées, justement parce qu’elles sont associées à trop de monde. L’utilisation intensive d’une même IP peut éveiller des soupçons de fraudes, tout comme se connecter à son espace bancaire à partir de plusieurs adresses peut être interprété comme une tentative de piratage.
A contrario, les IP dédiées ne changent pas entre deux connexions, ce qui tend à rassurer les systèmes les plus sensibles. Moins utilisées que des IP partagées, elles réduisent aussi le risque de blocage par les services qui filtrent les proxys et les VPN, sans pour autant garantir un accès systématique aux plateformes de SVoD.
Même logique pour les accès distants à des réseaux protégés. Une IP dédiée fixe limite les risques de déclencher des alertes de sécurité ou de devoir s’authentifier en permanence. Elle peut aussi servir à autoriser une adresse précise dans un pare-feu, un outil d’administration, une interface cloud, un NAS ou une plateforme professionnelle. Dans ce cas, l’intérêt n’est pas de brouiller les pistes, mais d’être reconnu comme une connexion légitime et prévisible.
On rappelle aussi que les IP partagées peuvent poser un autre genre de problème : si l’un des utilisateurs de l’IP est adepte de pratiques douteuses et/ou illégales, l’ensemble des internautes utilisant cette même adresse peut subir les conséquences d’une mauvaise réputation réseau. C’est le cas pour les exemples précités, qu’il s’agisse de l’accès aux services bancaires, aux plateformes de streaming et aux systèmes fermés, mais ce type de réputation peut aussi compliquer l’accès à certains webmails, déclencher des vérifications supplémentaires ou perturber l’envoi de messages selon les services utilisés. En revanche, si vous utilisez une adresse IP dédiée, et si vous ne faites pas n’importe quoi avec, vous limitez fortement ce risque.
IP dédiée, IP statique : attention aux confusions
Toutes les adresses fixes proposées par les VPN ne fonctionnent pas de la même manière. Une IP dédiée vous est réservée et ne doit être utilisée que par vous. Une IP statique ne change pas, mais elle n’est pas toujours strictement exclusive selon les services. Dans le cadre d’un VPN, les deux notions peuvent se recouper, mais elles ne sont pas automatiquement équivalentes. Avant de payer une option, mieux vaut donc vérifier que l’adresse annoncée est bien exclusive, et pas seulement fixe.
Le revers de la médaille
Cela dit, tout n’est pas non plus parfait avec les IP dédiées. On l’a déjà évoqué un peu plus haut, mais leur caractère exclusif et traçable participe à fragiliser votre confidentialité en ligne.
Autre inconvénient : elles coûtent généralement plus cher. Tous les fournisseurs de VPN n’en proposent pas et, lorsque c’est le cas, elles sont souvent réservées aux abonnés premium, moyennant surcoût.
On terminera sur des cas d’usage classiques pour lesquels une IP fixe n’est pas toujours une bonne idée. Puisqu’elle est unique, elle ne permet pas de changer facilement de localisation d’un jour à l’autre. Vous pouvez choisir un pays ou une ville au moment de l’achat, selon les emplacements proposés par le fournisseur, mais cette localisation sera ensuite attachée à votre IP dédiée. Si vous espérez faire varier les catalogues de streaming, elle ne vous sera d'aucune utilité.
Comment configurer une IP dédiée sur un VPN ?
Maintenant que vous avez toutes les informations nécessaires pour faire un choix éclairé sur le sujet, entrons dans le vif du sujet : la configuration.
On l’a dit, tous les VPN ne proposent pas d’IP dédiées. Si vous estimez que cette option est un critère non négociable, assurez-vous que le fournisseur choisi en propose. NordVPN, CyberGhost, Surfshark et ExpressVPN font partie des services qui proposent cette fonctionnalité, généralement sous forme d’option payante. Proton VPN propose aussi des IP dédiées, mais dans le cadre de ses offres Business, et non comme une option grand public classique.
Après avoir souscrit à l’offre, il ne vous reste plus qu’à configurer votre IP dédiée dans l’application VPN. En général, la procédure est plutôt simple : après vous être connecté à votre compte, accédez à la section des serveurs et sélectionnez l’IP dédiée qui vous a été attribuée. Si nécessaire, vous pouvez aussi entrer manuellement votre nouvelle adresse dans les paramètres du client, selon le fournisseur.
Une fois connecté, n’oubliez pas de contrôler le bon fonctionnement de votre adresse IP dédiée. Vous pouvez utiliser un service de vérification d’IP en ligne afin de confirmer que l’adresse qui vous a été attribuée correspond bien à celle que vous utilisez. Pensez aussi à vérifier l’absence de fuite DNS ou WebRTC si vous utilisez cette IP pour accéder à des services sensibles, car une adresse dédiée ne sert pas à grand-chose si d’autres éléments de votre connexion exposent votre véritable réseau.
Gardez en tête que l’utilisation d’une adresse IP dédiée dépend de vos besoins spécifiques. Pour certains, elle apporte de la stabilité, facilite les connexions à des services sensibles et simplifie l’accès à des interfaces protégées par liste blanche. Pour d’autres, elle peut être contre-productive, notamment si l’anonymat ou la flexibilité sont des priorités. D’où l’importance de bien cerner vos usages avant de vous tourner vers ce type de fonctionnalité.