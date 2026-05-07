Un VPN peut sécuriser une connexion Internet, masquer une adresse IP et limiter l’exposition de vos données sur un réseau peu fiable. Il peut aussi modifier la localisation apparente de votre appareil, ce qui suffit à entretenir un vieux fantasme chez les abonnés de la plateforme. Après tout, si un film apparaît dans un catalogue Netflix étranger mais pas en France, la tentation de changer de pays en un clic pour accéder à davantage de contenus sur le service de streaming peut sembler assez confortable. Sur le papier, en tout cas.
Dans les faits, le sujet mérite un peu plus de précision. En France, utiliser un VPN n’a rien d’illégal. S’en servir pour accéder à un catalogue Netflix étranger entre en revanche en conflit direct avec les règles de la plateforme, qui organise l’accès à ses contenus selon les droits obtenus pays par pays. Le VPN n’est donc pas le problème en lui-même. Tout dépend de l’usage que l’on en fait.
Pourquoi Netflix ne propose pas le même catalogue partout
Netflix ne diffuse pas les mêmes films et séries dans tous les pays. Cette différence entre les catalogues tient d’abord aux droits de diffusion, négociés territoire par territoire auprès des studios, distributeurs et ayants droit. Un contenu peut donc être disponible dans le catalogue Netflix des États-Unis, absent du catalogue français, puis arriver plus tard en France, sans que cela relève d’un oubli ou d’un choix purement éditorial de la plateforme.
En France, les films sortis au cinéma obéissent aussi à la chronologie des médias. Ce cadre organise les délais entre la sortie en salle et l’exploitation sur les autres supports, qu’il s’agisse de la vidéo à la demande, des chaînes payantes, des chaînes gratuites ou des plateformes de streaming par abonnement. Les délais ont évolué ces dernières années et varient selon les accords conclus par les services concernés, leur niveau d’investissement dans la création et leur place dans le financement du cinéma français et européen.
C’est ce qui explique une partie des écarts entre les catalogues. Un même titre peut arriver plus tôt dans un pays, apparaître plus tard dans un autre, ou ne jamais être proposé dans une zone donnée. Pour les abonnés, la logique a de quoi agacer, surtout lorsque les réseaux sociaux se chargent de rappeler qu’un film existe déjà ailleurs. Mais du point de vue de Netflix, le catalogue français correspond aux contenus que la plateforme peut proposer aux personnes situées en France.
Ce qu’un VPN change réellement
Un VPN crée une connexion chiffrée entre votre appareil et un serveur intermédiaire. Le site ou le service consulté ne voit plus directement votre adresse IP habituelle, mais celle du serveur VPN. Si ce serveur se trouve dans un autre pays, votre connexion peut alors sembler provenir de cette zone géographique. Selon les fournisseurs, l’utilisateur peut choisir parmi plusieurs serveurs répartis dans différents pays, ce qui explique pourquoi cette utilisation revient souvent dans les recherches liées au streaming.
Cette utilisation peut avoir un intérêt légitime. Sur un Wi-Fi public, un VPN renforce la sécurité de la connexion Internet et limite les risques liés à l’interception du trafic. Il permet aussi de réduire l’exposition de l’adresse IP réelle et de mieux cloisonner une partie de la navigation.
Sur une plateforme de streaming, la même fonction change de nature. Certains internautes parlent alors de "débloquer Netflix" ou de débloquer un catalogue étranger, mais la formule est trompeuse. Netflix se fonde notamment sur la localisation de la connexion pour proposer le catalogue disponible dans la zone concernée. Si un VPN masque ou modifie cette localisation, la plateforme peut ne plus afficher les mêmes contenus, voire bloquer la lecture.
Ce que prévoient les règles de Netflix
Les conditions d’utilisation de Netflix encadrent l’accès aux contenus selon le pays de souscription et les territoires dans lesquels la plateforme détient les droits nécessaires. Un abonnement français permet donc d’accéder au service Netflix, mais pas à tous les catalogues de la planète. Dommage pour le film repéré dans une recommandation TikTok venue d’ailleurs, mais le contrat ne fonctionne pas comme un passeport audiovisuel, sauf à déménager pour de bon puisque Netflix n’autorise le changement de pays associé au compte qu’en cas de changement de résidence.
Dans la pratique, Netflix ne promet donc pas l’accès à n’importe quel catalogue étranger au motif qu’un abonnement est actif. Si la plateforme détecte un VPN, elle peut limiter l’affichage aux titres disponibles mondialement, afficher un message d’erreur ou demander la désactivation de l’outil. Le blocage vise moins l’usage du VPN en lui-même que son effet sur la localisation, puisque cette donnée conditionne les droits de diffusion applicables. À noter que les conditions d’utilisation prévoient aussi la possibilité de restreindre, voire de résilier l’accès au service en cas de non-respect des règles.
Un VPN peut donc être utilisé pour sécuriser une connexion, y compris avant de lancer Netflix. En revanche, l’utiliser dans le but de modifier sa localisation et d’accéder à un catalogue étranger revient à passer outre les règles fixées par la plateforme.
Le sujet est d’autant plus présent que de grands fournisseurs comme NordVPN, ExpressVPN ou CyberGhost mettent souvent en avant la compatibilité de leurs serveurs avec les plateformes de streaming. Mais côté Netflix, la règle ne change pas. L’utilisation d’un VPN pour modifier sa localisation et accéder à un catalogue étranger peut entraîner un blocage ou un affichage limité des contenus.
Ce que dit le cadre français
En France, rien n’interdit à un internaute d’utiliser un VPN pour protéger sa connexion, masquer son adresse IP ou sécuriser ses échanges sur un réseau peu fiable. Les lois françaises ne prohibent pas l’utilisation d’un VPN en tant qu’outil, et son intérêt dépasse largement le streaming. Il peut servir à préserver une partie de sa confidentialité en ligne ou à limiter les risques sur un Wi-Fi public.
Mais comme toujours, l’outil ne rend pas licites les usages qui ne le seraient pas sans lui. Un VPN ne protège pas contre la responsabilité liée à des activités illégales et ne crée pas un passe-droit vers des contenus dont l’accès est encadré par les licences et les conditions d’utilisation de la plateforme. Dans le cas de Netflix, le problème n’est donc pas d’avoir installé un VPN, mais de l’utiliser pour faire croire au service que l’on se trouve dans un pays différent afin d’accéder à un catalogue qui n’est pas prévu pour la France.
Alors, bien sûr, on ne parle pas ici de piratage au sens strict, puisque l’abonné paie bien son accès au service. Mais la pratique reste discutable. Elle revient à contourner volontairement une limite posée par la plateforme, alors que cette limite découle des droits de diffusion négociés selon les pays.
Ce qu’il faut retenir avant de lancer Netflix derrière un VPN
Un VPN peut parfaitement servir à protéger une connexion avant de lancer Netflix. En clair, vous pouvez utiliser un VPN en France, et vous pouvez regarder Netflix pendant qu’il protège votre connexion, tant que l’objectif n’est pas de contourner les restrictions géographiques.
En revanche, chercher à accéder à un catalogue étranger revient à sortir du cadre prévu par la plateforme. Le risque le plus concret n’est pas tant de se retrouver hors-la-loi pour avoir lancé un VPN, mais de voir Netflix limiter l’accès aux contenus disponibles mondialement, afficher un message d’erreur ou bloquer la lecture au moment de lancer un film.
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