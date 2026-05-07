Netflix ne diffuse pas les mêmes films et séries dans tous les pays. Cette différence entre les catalogues tient d’abord aux droits de diffusion, négociés territoire par territoire auprès des studios, distributeurs et ayants droit. Un contenu peut donc être disponible dans le catalogue Netflix des États-Unis, absent du catalogue français, puis arriver plus tard en France, sans que cela relève d’un oubli ou d’un choix purement éditorial de la plateforme.

En France, les films sortis au cinéma obéissent aussi à la chronologie des médias. Ce cadre organise les délais entre la sortie en salle et l’exploitation sur les autres supports, qu’il s’agisse de la vidéo à la demande, des chaînes payantes, des chaînes gratuites ou des plateformes de streaming par abonnement. Les délais ont évolué ces dernières années et varient selon les accords conclus par les services concernés, leur niveau d’investissement dans la création et leur place dans le financement du cinéma français et européen.

C’est ce qui explique une partie des écarts entre les catalogues. Un même titre peut arriver plus tôt dans un pays, apparaître plus tard dans un autre, ou ne jamais être proposé dans une zone donnée. Pour les abonnés, la logique a de quoi agacer, surtout lorsque les réseaux sociaux se chargent de rappeler qu’un film existe déjà ailleurs. Mais du point de vue de Netflix, le catalogue français correspond aux contenus que la plateforme peut proposer aux personnes situées en France.