Partant de ce principe plus personne – ou presque – ne peut relier vos activités en ligne à votre identité numérique. Les sites web que vous consultez n’ont plus accès à votre véritable IP mais à celle du VPN, possiblement utilisée par des centaines d’autres internautes, votre FAI ne peut déterminer quelles pages vous consultez, à quelle heure et combien de temps, et les tiers cherchant à surveiller votre trafic ne peuvent plus l’intercepter, ni le déchiffrer. En bref, sur le papier, vous avez tout à gagner à utiliser un VPN.