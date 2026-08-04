C’est précisément sur ce terrain que s’est construit le savoir-faire de Passman. Présente à l’échelle européenne, l’entreprise développe depuis 1995 ses propres solutions connectées pour les établissements recevant du public. Hôtels, campings, résidences, établissements de santé, centres commerciaux ou institutions, ce sont plus de 14 000 sites européens qui lui font aujourd’hui confiance.

Accor, Club Med, IHG, Pierre & Vacances, Klépierre, Clariane, le Ministère des Armées ou encore l’OTAN figurent parmi les organisations qui utilisent ses infrastructures. Au total, plus d’un million de chambres sont désormais équipées des solutions Passman.

Et pour éviter que tout le réseau ne s’effondre lorsque les clients rentrent en chambre, les équipes R&D de Passman ont notamment développé un algorithme propriétaire de répartition dynamique de la bande passante (QoS). Son rôle est d’allouer intelligemment les ressources disponibles selon les besoins de chaque utilisateur, plutôt que de répartir le débit de manière uniforme. Selon l’entreprise, cela permet jusqu’à 30 % de débit réellement disponible en plus, tout en limitant les phénomènes de saturation.

La qualité d'un réseau passe également par une couverture irréprochable. Aussi, avant chaque déploiement, des audits techniques sont réalisés afin de cartographier précisément les bâtiments grâce à des heatmaps. Les équipements sont ensuite préconfigurés en atelier avant leur installation, ce qui limite les interruptions d’activité et accélère le déploiement.

Un autre détail que l’on apprécie souvent, sans même s’en rendre compte, concerne le roaming Wi-Fi. Il permet de passer naturellement de la chambre au restaurant, puis au lobby ou à une salle de réunion sans avoir à ressaisir un mot de passe ou à relancer une connexion. Le réseau suit simplement l’utilisateur, de manière naturelle.

Et parce que la première impression compte aussi, Passman mise sur un portail avec un accès de type Click & Connect, bien plus fluide que certaines pages de connexion interminables, qui ont parfois pour effet de nous faire perdre patience (en plus du Wi-Fi).