Dans une colocation, la box Internet est certes censée être un bien commun… mais elle ne devrait pas devenir un bien public. Or, entre les colocataires, la famille, les amis, les amis d’amis, les amis de la famille des colocataires, ou la famille des amis des colocataires qui deviennent presque des colocataires, le mot de passe Wi-Fi circule vite. Et s’il est censé rester secret, il finit presque toujours affiché quelque part : sur la porte du frigo, à côté de la cafetière, ou dans le téléphone de quelqu’un dont personne ne se souvient du prénom.

Alors oui, votre Wi-Fi est probablement chiffré en WPA2 ou WPA3, ce qui empêche les écoutes à distance par des inconnus. Mais s’ils sont connectés à la box, c’est une autre histoire. Le réseau local devient un espace où chaque appareil peut théoriquement parler aux autres, interroger leur configuration, tenter une usurpation d’identité ou simplement surveiller ce qui passe.

Un VPN ne verrouille pas la box et ne vous rend pas invisible, mais il chiffre l’ensemble de votre trafic dès qu’il est actif, DNS compris, et le canalise vers un seul point de sortie. De cette manière, il réduit les risques d’espionnage ou d’interférences sur le réseau local, masque certaines métadonnées que d’autres appareils pourraient voir, et empêche que vos données non chiffrées (comme les requêtes DNS ou certaines connexions locales) circulent en clair dans l’appartement.

Évidemment, ça ne corrigera pas un partage de fichiers activé par erreur, ni un dossier réseau laissé accessible aux autres appareils. Et ça ne protège pas non plus ce qui se passe avant la connexion au VPN. Mais dans un environnement mouvant où l’on ne sait pas toujours qui est connecté, l’activer par défaut reste un réflexe sain. Ce qui ne doit pas vous empêcher de configurer un réseau invité isolé sur la box pour les visiteurs, d’activer le pare-feu du système, de couper les partages inutiles.