Pour rappel, l’affaire porte sur une édition scientifique numérisée des manuscrits d’Anne Frank, publiée gratuitement sur un site enregistré en Belgique. L’œuvre y appartient au domaine public, comme dans plusieurs autres pays européens, mais une partie de ces textes demeure protégée par le droit d’auteur aux Pays-Bas jusqu’en 2037.

Pour empêcher les internautes néerlandais d’y accéder, les responsables du site ont donc mis en place un géoblocage fondé sur l’adresse IP. Une protection qu’il est toutefois possible de contourner en passant par un VPN, afin de faire croire au site que la connexion provient d’un autre pays. L’Anne Frank Fonds, détenteur des droits aux Pays-Bas, estimait alors que cette possibilité suffisait à caractériser une diffusion non autorisée de l’œuvre auprès du public néerlandais, en violation de son droit exclusif à autoriser ou interdire sa mise à disposition dans le pays.

La CJUE rejette aujourd’hui ce raisonnement de principe. Une mesure technique n’a pas besoin d’être impossible à contourner pour être considérée comme efficace. Elle doit utiliser des techniques suffisamment récentes et solides, adaptées à l’objectif poursuivi, sans imposer de restrictions disproportionnées.

En clair, si un site déploie un géoblocage suffisamment abouti, il manifeste son intention de ne pas s’adresser aux internautes du pays où l’œuvre demeure protégée. Le fait que certains d’entre eux puissent ensuite contourner cette restriction à l’aide d’un VPN ne suffit donc pas à considérer que l’éditeur du site y a lui-même diffusé l’œuvre.

La Cour laisse toutefois à la justice néerlandaise le soin de vérifier si le géoblocage utilisé dans cette affaire était suffisamment solide pour remplir ces conditions.