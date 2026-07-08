Waterfox n’est pas un navigateur grand public au sens où peuvent l’être Chrome ou Edge. Né en 2011 comme fork de Firefox, il s’adresse plutôt aux internautes désireux de garder la main sur leurs réglages, leur confidentialité et leur environnement de navigation. Bref, un public de niche, mais fidèle, et attentif à ce qui se passe sous le capot.

Cette identité s’est encore affirmée ces derniers mois, lorsque son fondateur, Alex Kontos, a critiqué la place grandissante de l’intelligence artificielle dans Firefox. Son reproche portait moins sur l’existence de ces fonctions que sur leur manque de transparence et leur difficulté d’audit. Pour Waterfox, un navigateur doit rester un outil que l’on comprend, pas une interface qui interprète les usages à la place de l’internaute.

Waterfox pouvait donc difficilement choisir un moteur plus raccord avec son discours. Qwant met en avant l’absence de profilage publicitaire, le respect des données personnelles et une recherche moins dépendante des grands acteurs états-uniens. Le partenariat permet aussi au navigateur de soutenir son développement par la recherche, sans adosser son modèle à l’exploitation commerciale des données personnelles.