Depuis Google Chrome et son Omnibox, la barre d'adresse est devenue une simple passerelle vers les moteurs de recherche. Et si cette dépendance arrange bien Google ou Bing pour collecter les requêtes de chacun, Mozilla voit les choses autrement. La fondation souhaite que Firefox gagne en indépendance tout en respectant un principe fondamental : même l'éditeur ne doit pas savoir ce que ses utilisateurs recherchent.​

Mozilla avait déjà expérimenté ce concept il y a plusieurs années, mais le projet n'avait jamais été déployé faute d'avoir trouvé une solution pour sécuriser ces requêtes. Le navigateur utilise désormais Oblivious HTTP (OHTTP), un nouveau protocole que Mozilla a contribué à concevoir.​