En voilà une nouveauté bienvenue ! Mozilla améliore la recherche dans Firefox avec une nouvelle fonctionnalité qui affiche des résultats directement dans la barre d'adresse pendant la saisie.
Aujourd'hui, tous les navigateurs proposent des suggestions de recherche dans la barre d'adresse. Mais, ces dernières ne font que rediriger vers une page de résultats. Les développeurs de Firefox veulent aller plus loin en affichant directement l'information recherchée. L'internaute retrouvera d'emblée le statut d'un vol avec ses horaires, ou un accès direct au résultat le plus pertinent.
Firefox fait rimer innovation et confidentialité
Depuis Google Chrome et son Omnibox, la barre d'adresse est devenue une simple passerelle vers les moteurs de recherche. Et si cette dépendance arrange bien Google ou Bing pour collecter les requêtes de chacun, Mozilla voit les choses autrement. La fondation souhaite que Firefox gagne en indépendance tout en respectant un principe fondamental : même l'éditeur ne doit pas savoir ce que ses utilisateurs recherchent.
Mozilla avait déjà expérimenté ce concept il y a plusieurs années, mais le projet n'avait jamais été déployé faute d'avoir trouvé une solution pour sécuriser ces requêtes. Le navigateur utilise désormais Oblivious HTTP (OHTTP), un nouveau protocole que Mozilla a contribué à concevoir.
Lorsque Firefox demande une suggestion, la requête est d'abord chiffrée via OHTTP. Celle-ci passe par un relais opéré par Fastly, qui peut voir l'adresse IP de l'utilisateur mais pas le contenu de la recherche. De son côté, Mozilla reçoit le texte de la requête mais ne peut pas identifier qui l'a envoyée. Aucune entité ne dispose donc simultanément de l'identité de l'utilisateur et du contenu recherché. Firefox peut ensuite renvoyer un résultat directement ou le récupérer auprès d'un service de recherche spécialisé.
Mozilla précise que Firefox continuera d'afficher les suggestions de recherche traditionnelles pour toutes les requêtes. Les résultats directs n'apparaîtront que lorsque le navigateur est certain de retourner une réponse pertinente. D'ailleurs, les utilisateurs qui le souhaitent pourront désactiver cette nouveauté en décochant "Récupérer des suggestions pendant la saisie" dans les options de recherche de Firefox, ou en réglant le paramètre
browser.urlbar.quicksuggest.online.enabled sur la valeur
false dans about:config.
Mais il y a un hic
Outrepasser Google, en voilà une idée qui laisse perplexe. Après tout, la fondation Mozilla bénéficie d'un partage des revenus publicitaires générés par les recherches effectuées via Firefox. Google verse à Mozilla environ 36% des revenus publicitaires issus du navigateur, ce qui représentait en 2024 entre 400 à 450 millions de dollars.
Mais si cette fonctionnalité permet à Firefox d'afficher directement le résultat voulu sans passer par la page du moteur de Google... la fondation fait donc passer l'ergonomie et l'innovation au détriment de ses revenus. À moins que...
Oui, certains de ces résultats affichés dynamiquement dans la barre d'adresse seront sponsorisés... Mozilla précise cependant que ces derniers ne s'afficheront que s'ils sont réellement pertinents au regard de la requête, avant d'ajouter que ni Mozilla, ni les partenaires n'obtiendront des informations sur l'internaute effectuant cette recherche.
Pour obtenir des résultats quasi instantanés dans la barre de Firefox, le traitement doit être rapide avec des infrastructures géographiquement proches des internautes. Dans un premier temps, Mozilla commencera donc progressivement le déploiement aux États-Unis et, selon les retours et les performances du système, décidera si elle généralisera cette nouveauté.
