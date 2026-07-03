Pour le sénateur Warner, l'affaire est très grave. HSIN continue d'alimenter la coordination des forces de sécurité mises en place à l'occasion de la Coupe du Monde et du programme America250. Il reste donc un outil de référence en cas de catastrophe. Warner rappelle qu'en janvier 2025, la plateforme avait servi à gérer la réponse à la collision en vol entre un avion American Airlines et un hélicoptère Black Hawk de l'armée. L'accident avait fait 67 morts. Selon lui, les informations qui transitent par HSIN sont "hautement sensibles, et leur exposition menace la sécurité nationale."

Ce n'est pas le premier incident survenu ces dernières années. On se rappelle du partage d'informations classifiées et de plans militaires sur Signal par de hauts responsables. Un journaliste avait alors été inclus par erreur dans un groupe où étaient discutées des frappes prévues au Yémen. Rappelons aussi la protection dérisoire mise en place sur les bases de données du Department of Government Efficiency (DOGE), piloté par Elon Musk, ainsi qu'une fuite de mots de passe provenant d'un prestataire de la CISA qui exposait l'accès à des systèmes cloud gouvernementaux.

Ces épisodes s'accumulent après une réduction des moyens accordés à la cybersécurité fédérale, DHS et CISA comprises. Reste à savoir si l'agence parviendra à identifier les auteurs de cette dernière intrusion, et surtout, quelles données ont réellement transité entre leurs mains.