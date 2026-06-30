Foire aux questions

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Quelle est la différence entre l’impression UV, DTG et DTF, et pourquoi les combiner dans une seule machine est complexe ?

L’impression UV projette des encres durcies instantanément par une lampe à ultraviolet (UV), ce qui permet d’adhérer sur des supports rigides (verre, métal, bois) sans séchage long. Le DTG (Direct-to-Garment) imprime directement sur le textile, mais demande généralement une préparation du tissu (prétraitement) pour une bonne tenue et des couleurs stables. Le DTF (Direct-to-Film) imprime sur un film puis se transfère à chaud sur le textile, ce qui implique une chaîne dédiée (consommables, poudrage/adhésif selon les systèmes, presse à chaud). Réunir ces techniques suppose de gérer des encres et des contraintes très différentes (adhérence, souplesse, résistance au lavage, réglages mécaniques), d’où le défi d’une machine tout-en-un.

À quoi sert un système de repérage comme Pixel-Scan Vision (laser de hauteur + scan CIS) dans une imprimante de personnalisation ?

Le repérage sert à positionner précisément le visuel sur l’objet réel, afin d’éviter un décalage de quelques millimètres qui ruine une série ou une pièce unique. Une mesure de hauteur au laser aide à adapter l’impression aux variations d’épaisseur et à limiter les risques de collision de la tête d’impression avec un objet irrégulier. Un module CIS (Contact Image Sensor) scanne la surface pour détecter les contours, les repères ou la position d’un support, ce qui facilite l’alignement sans gabarit rigide. L’objectif est de réduire le temps de mise en place, les erreurs et les rebuts, surtout quand on enchaîne des objets de formes variées.

Que signifie une "double tête" d’impression et comment cela permet des effets multicouches ou du relief (jusqu’à plusieurs millimètres) ?

Une double tête désigne deux têtes d’impression pouvant déposer l’encre de façon parallèle (gain de vitesse) ou complémentaire (couches différentes). En UV, l’intérêt est souvent de superposer des couches : par exemple une sous-couche blanche pour imprimer sur un support sombre ou transparent, puis les couleurs, voire un vernis. En multipliant les passes et en polymérisant chaque couche, on peut créer un effet de texture ou de relief, utilisé pour des lettrages, des motifs tactiles ou des effets 3D. Le relief maximal dépend de la stabilité de l’empilement d’encre, de la précision mécanique et du compromis entre vitesse, finesse des détails et durabilité.