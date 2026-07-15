En quelques années, le marché du e-learning s’est considérablement structuré. Les plateformes ne s’adressent plus uniquement aux étudiants. Aussi, salariés, indépendants, demandeurs d’emploi ou personnes en reconversion y trouvent désormais des parcours diplômants, certifiants et/ou professionnalisants. Si les catalogues sont de plus en plus riches, il faut savoir que toutes les plateformes ne répondent pas aux mêmes besoins.

Pour mieux s’y retrouver, il est indispensable d’identifier les acteurs les plus connus et leurs spécificités pour choisir la plateforme de e-learning en France la plus adaptée à ses besoins.