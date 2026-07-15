Depuis quelques années déjà, la formation à distance s’est imposée comme une solution pour acquérir de nouvelles compétences ou préparer une reconversion. Mais quelles sont aujourd’hui les plateformes les plus utilisées en France, et selon quels critères les choisir ?
En quelques années, le marché du e-learning s’est considérablement structuré. Les plateformes ne s’adressent plus uniquement aux étudiants. Aussi, salariés, indépendants, demandeurs d’emploi ou personnes en reconversion y trouvent désormais des parcours diplômants, certifiants et/ou professionnalisants. Si les catalogues sont de plus en plus riches, il faut savoir que toutes les plateformes ne répondent pas aux mêmes besoins.
Pour mieux s’y retrouver, il est indispensable d’identifier les acteurs les plus connus et leurs spécificités pour choisir la plateforme de e-learning en France la plus adaptée à ses besoins.
Quels sont les acteurs les plus utilisés ?
Les plateformes les plus utilisées proposent soit des formations diplômantes, soit des contenus spécialisés, soit des parcours orientés vers les compétences professionnelles. Le choix dépend avant tout de l’objectif poursuivi.
Parmi les acteurs régulièrement cités sur le marché français figurent Studi, LinkedIn Learning ou encore Udemy. Chacun adopte un positionnement différent, et si certains privilégient des formations longues menant à un diplôme reconnu, d’autres misent sur des modules courts destinés davantage au développement de compétences précises.
Studi se distingue notamment par son orientation vers les formations diplômantes et certifiantes inscrites au RNCP (Répertoire National des Certifications Professionnelles), accessibles entièrement à distance, avec un accompagnement pédagogique et la possibilité de suivre certains cursus en alternance. L’entreprise existe depuis plus de 25 ans (depuis 1999 précisément) et développe une offre couvrant plusieurs domaines comme le commerce, les ressources humaines, l’informatique ou encore la santé.
Quels critères permettent de comparer les plateformes ?
Au-delà du catalogue, il faut prendre le soin de vérifier la reconnaissance des diplômes, l’accompagnement proposé, mais aussi les modalités d’apprentissage. Ces éléments ont un impact direct sur l’expérience de l’apprenant.
Avant de choisir une plateforme, plusieurs critères se doivent d’être étudiés :
- la reconnaissance des diplômes ou certifications
- les possibilités de financement (CPF, alternance, entreprise)
- la présence d’un accompagnement pédagogique
- la flexibilité des cours
- les outils d’évaluation et de suivi
Par exemple, pour son activité en alternance, Studi indique un taux d’obtention des diplômes ou titres professionnels de 82 % sur les promotions 2024 présentées aux examens. À cela s’ajoute un taux d’insertion professionnelle de 74 % dans les six mois suivant la formation selon Studi.1
Pourquoi la formation en ligne continue-t-elle de progresser ?
Plus que jamais en 2026, la flexibilité constitue l’un des principaux moteurs du e-learning. Les plateformes répondent à une demande croissante de montée en compétences tout au long de la vie.
La formation en ligne s’inscrit dans une dynamique plus large de développement des compétences professionnelles. En France, l’apprentissage poursuit sa progression avec près de 880 000 contrats signés en 2024, selon les données de la Dares. Cette évolution reflète l’intérêt grandissant pour des parcours professionnalisants, y compris donc lorsqu’ils sont suivis à distance.
Un autre avantage de ces plateformes, c’est qu’elles permettent également de concilier formation et activité professionnelle, un critère devenu essentiel pour de nombreux actifs souhaitant évoluer sans interrompre leur carrière.
Quelle plateforme choisir selon son projet ?
Alors non, il n’existe pas de plateforme universelle. Le bon choix dépend du niveau recherché, du diplôme visé et du besoin d’accompagnement.
Une personne souhaitant acquérir rapidement une compétence spécifique pourra privilégier une plateforme proposant des sessions courtes, tandis qu’un candidat à une reconversion recherchera davantage un cursus diplômant avec un suivi personnalisé. À chacun sa plateforme finalement.
Dans cette logique, Studi répond principalement aux besoins des personnes souhaitant préparer un diplôme reconnu ou suivre une formation professionnalisante à distance. D’autres plateformes, comme LinkedIn Learning ou Udemy, s’adressent davantage aux utilisateurs cherchant à compléter leurs compétences sur des thématiques plus ciblées.
Les plateformes les plus utilisées ne se distinguent pas uniquement par la taille de leur catalogue, mais par leur capacité à répondre à des objectifs différents, et identifier son projet professionnel reste le meilleur moyen de choisir la solution la plus adaptée.