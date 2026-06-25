Selon McAfee, 85% des consommateurs français ont modifié leurs habitudes d'achat en ligne sous l'effet de la hausse des prix. Trouver une offre moins chère est devenu une priorité pour 73% d'entre eux, et 45% passent plus de temps à comparer les promotions. Paradoxalement, ce comportement entraine quelques effets de bord, et notamment une forme de pression. 89% des personnes interrogées avouent avoir déjà ressenti le besoin d'agir vite pour ne pas manquer une vente. Un tiers (34%) renoncerait à vérifier le profil d'un vendeur si l'offre semblait intéressante, et 20% se tournent plus volontiers vers des vendeurs inconnus quand les prix affichés sont plus bas.

Forcément, cette précipitation n'est pas sans risque. 42% des Français ont déjà perdu de l'argent à cause d'une escroquerie en ligne, et 53% des victimes ont perdu plus de 100 euros. Dans 59% des cas, aucune somme n'a pu être récupérée. Les moins de 45 ans se révèlent plus exposés aux pertes financières (45%) que les générations plus âgées (33%). Lors des grandes périodes de soldes, 57% des consommateurs disent avoir vécu une expérience négative impliquant soit de fausses notifications de livraison (18%), de faux avis (15%) ou tout simplement des commandes jamais n'arrivant jamais à bon port (13%).

L'intelligence artificielle est de plus en plus utilisée pour orchestrer des fraudes et rend ces dernières plus complexes à repérer. C'est d'ailleurs ce qu'estiment 71% des Français. 72% des participants disent avoir déjà croisé des éléments suspects, notamment des images de produits truquées (34%) ou de faux avis clients générés automatiquement (30%). En parallèle, les escroqueries classiques, comme les fausses confirmations de commande (29%) ou les faux messages de livraison (26%), gagnent ainsi en crédibilité.

53% des Français ne pensent pas pouvoir être victimes d'une arnaque, et 42% se disent confiants dans leur capacité à les déjouer, une confiance qui grimpe à 48% chez les hommes et les moins de 45 ans. Pourtant, 57% restent inquiets à l'approche des soldes. Il n'empêche que les comportements à risque ne diminuent pas pour autant. 56% des Français cliquent sur des liens de suivi douteux (24%) ou enregistrent leurs informations de paiement sur des sites (17%). La méfiance baisse également devant les codes QR. Si 52% des personnes interrogées les scannent régulièrement, seuls 30% vérifient le site de destination.

Bref, on l'aura compris, en cette période de soldes, mieux vaut donc redoubler de vigilance, ne pas céder à la pression et toujours vérifier les prix anormalement bas.