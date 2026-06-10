Logitech ajoute une nouvelle corde à son arc avec la Mobi Fold, sa toute première souris pliable. Un produit assez atypique dans le catalogue du constructeur suisse, pensé pour celles et ceux qui travaillent régulièrement hors d’un bureau fixe, mais qui ne veulent pas pour autant sacrifier le confort et la précision d’une vraie souris.
L’idée est simple : proposer un périphérique suffisamment compact pour tenir dans une poche, tout en retrouvant une forme plus classique une fois déplié. En un geste, la Mobi Fold s’ouvre, s’allume automatiquement et adopte une silhouette plus ergonomique. Une fois refermée, elle s’éteint seule afin de préserver sa batterie. Logitech promet ainsi une souris dont la taille est divisée par deux lorsqu’elle est repliée, sans renoncer à l’usage quotidien attendu d’un modèle nomade.
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Une souris pensée pour les nomades
Avec cette Mobi Fold, Logitech cible clairement les utilisateurs qui jonglent entre train, café, salle d’attente, open space et déplacement professionnel. Selon une étude citée par la marque, 72 % des professionnels possèdent une souris, mais seuls 26 % l’utilisent réellement lorsqu’ils travaillent dans des lieux publics. En cause, non pas un manque d’intérêt pour ce type de périphérique, mais plutôt l’encombrement des souris traditionnelles, souvent peu adaptées à une utilisation véritablement mobile.
Alors que la MX Anywhere accusait encore le coup en termes de compacité, la Mobi Fold cherche, elle, à combler cet écart entre le trackpad intégré à l’ordinateur portable, pratique mais rarement idéal sur la durée, et la souris classique, plus confortable mais moins facile à emporter partout.
Défilement tactile, boutons personnalisables et 30 jours d'autonomie
Au-delà de son format pliable, la Mobi Fold mise aussi sur quelques fonctions bien senties pour le quotidien. Elle intègre un défilement tactile adaptatif, capable selon Logitech de passer rapidement dans de longs documents ou de naviguer plus finement ligne par ligne. Deux boutons tactiles personnalisables sont également de la partie via l’application Logi Options+, pour lancer un raccourci, changer d’application ou réaliser une capture d’écran en un clic.
La souris peut se connecter à trois appareils via Bluetooth, avec une compatibilité annoncée avec Windows, macOS, ChromeOS, Android, iPadOS et Linux. Logitech met aussi en avant des clics silencieux, une coque anti-poussière, une résistance aux chutes et une charnière conçue pour tenir 15 ans d’utilisation quotidienne. La marque évoque également un système intégré destiné à empêcher les clics accidentels lorsque la souris est repliée.
Côté batterie, Logitech annonce jusqu’à 30 jours d’autonomie avec une charge complète. La recharge rapide est également de la partie : une minute de charge permettrait de récupérer jusqu’à 22 heures d’utilisation. Un argument important pour un produit nomade, que l’on imagine facilement glissé dans un sac entre deux rendez-vous, sans forcément penser à le brancher régulièrement.
La Mobi Fold se veut enfin un peu plus qu’un simple outil de travail. Logitech la présente aussi comme un accessoire de style, disponible en trois coloris : Graphite, Lilas et Off-White. La marque précise par ailleurs que la souris intègre jusqu’à 36 % de plastique recyclé, des aimants composés à 100 % de terres rares recyclées, et un emballage papier certifié FSC.
Prix et disponibilité
La Logitech Mobi Fold est disponible dès aujourd’hui, 10 juin 2026, au prix de 79,99 €. La version Mobi Fold for Business est quant à elle annoncée à 84,99 € via les canaux professionnels agréés.