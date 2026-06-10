Au-delà de son format pliable, la Mobi Fold mise aussi sur quelques fonctions bien senties pour le quotidien. Elle intègre un défilement tactile adaptatif, capable selon Logitech de passer rapidement dans de longs documents ou de naviguer plus finement ligne par ligne. Deux boutons tactiles personnalisables sont également de la partie via l’application Logi Options+, pour lancer un raccourci, changer d’application ou réaliser une capture d’écran en un clic.



La souris peut se connecter à trois appareils via Bluetooth, avec une compatibilité annoncée avec Windows, macOS, ChromeOS, Android, iPadOS et Linux. Logitech met aussi en avant des clics silencieux, une coque anti-poussière, une résistance aux chutes et une charnière conçue pour tenir 15 ans d’utilisation quotidienne. La marque évoque également un système intégré destiné à empêcher les clics accidentels lorsque la souris est repliée.