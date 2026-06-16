Du 15 au 26 juin, la marque Airseekers casse les prix sur sa gamme de robots tondeuses intelligents. Une belle opportunité pour ceux qui rêvent d’une pelouse impeccable sans y consacrer leurs week-ends.
Vous l’entendez ? C’est l’été qui approche à grands pas. Avec lui, les journées rallongent, les repas en terrasse se multiplient et le jardin redevient naturellement l’une des pièces préférées de la maison. Mais le retour des beaux jours rime aussi avec une tâche dont beaucoup se passeraient volontiers… la tonte de la pelouse. Sortir la tondeuse chaque semaine n’a parfois rien d’une activité de détente, et les robots tondeuses séduisent un nombre croissant de particuliers.
Pour accompagner cette transition, Airseekers lance une opération promotionnelle du 15 au 26 juin sur sa triplette de tondeuses TRON.
Airseekers TRON SE : l’entrée de gamme qui va à l’essentiel
Avec son modèle TRON SE, affiché durant le Prime Day à 999 €, au lieu de 1 399 € (soit une réduction de 29 %), Airseekers propose une référence d'entrée de gamme qui mise sur la simplicité et l'efficacité.
Une tondeuse idéale pour faire ses premiers pas dans l'univers des robots tondeuses, avec un modèle qui va évidemment assurer une coupe fréquente et homogène, favorisant la bonne santé du gazon, tout en maintenant une pelouse nette et parfaitement entretenue au fil des semaines.
Pensée pour les jardins classiques et les surfaces de taille modérée, cette version reprend les fondamentaux qui font aujourd’hui le succès des robots de nouvelle génération.
On profite d’une navigation intelligente basée sur une combinaison de capteurs et de caméras permettant au robot de se repérer avec précision via une simple antenne, et sans nécessiter de câble périphérique. La gestion des pentes (jusqu’à 65 %) fait également partie des points forts de la gamme Airseekers.
L’intérêt principal réside dans son système de coupe FlowCut. Celui-ci vient générer un flux d’air qui redresse l’herbe humide (ou aplatie) pour une coupe plus nette et plus complète.
Le flux d’air cyclonique se charge de faire recirculer et déchiqueter les tontes plusieurs fois, avant de répartir uniformément le fin paillis sur la pelouse, offrant ainsi une finition impeccable, sans le moindre ramassage ni nettoyage.
Airseekers TRON : la version premium pour les jardins plus exigeants
Au-dessus du modèle SE, Airseekers propose la TRON, son modèle phare, destiné aux terrains plus complexes. Durant le Prime Day, celle-ci passe de 1 999 € à 1 699 €.
Ce modèle se distingue avant tout par une capacité de tonte par charge nettement supérieure à celle du SE. En effet, là où le modèle SE peut couvrir jusqu'à 400 m², ce modèle TRON est capable d'entretenir une surface 2 à 3 fois plus importante (jusqu'à 1170 m² d'après la marque) avant de devoir retourner à sa base, avec en prime une caméra RVB 300° (contre 140°) pour l'évitement d'obstacles.
Aussi, son plateau de coupe plus large (220/300 mm, avec une hauteur réglable par paliers, de 3 à 9 cm) lui permet également de traiter davantage de terrain à chaque passage, avec à la clé une efficacité de tonte sensiblement supérieure.
Pour l'utilisateur, c'est la promesse d'un entretien encore plus homogène de la pelouse, des cycles de tonte optimisés et de meilleures performances globales pour les jardins de taille moyenne à grande.
Tondeuse électrique oblige, la TRON se distingue aussi par son fonctionnement particulièrement discret. Le robot travaille en arrière-plan tandis que la pelouse reste entretenue en permanence grâce à des passages réguliers (et oui, il devient tout à fait possible de passer la tondeuse dimanche matin, avant l’arrivée des convives pour le déjeuner).
Pour ceux qui souhaitent investir dans une solution capable d’accompagner durablement l’entretien de leur extérieur, cette version représente probablement le meilleur équilibre entre performances, fonctionnalités et tarif.
Airseekers TRON Plus : le vaisseau amiral pour les grandes propriétés
Enfin, les utilisateurs les plus exigeants pourront se tourner vers la TRON Plus, proposée à 1 999 € au lieu de 2 299 € durant cette même période promotionnelle.
Cette version reprend l’ensemble des technologies présentes sur la TRON tout en ajoutant plusieurs fonctionnalités destinées aux très grandes surfaces. Son principal argument concerne sa capacité de couverture particulièrement généreuse, permettant de prendre en charge jusqu’à 4000 m2 de terrain par cycle de charge.
La TRON Plus se distingue également par l’intégration d’un système d’éclairage embarqué. Grâce à ce projecteur intégré, le robot conserve ses capacités de navigation même lorsque la luminosité diminue. Contrairement à un modèle standard, il peut ainsi poursuivre son travail en soirée ou durant les périodes de très faible éclairage, tout en conservant un haut niveau de précision.
Avec cette version haut de gamme, Airseekers cible clairement les utilisateurs les plus exigeants, ceux à la recherche d’une solution complète, capable de gérer de très grandes surfaces tout en profitant des dernières innovations en matière d’automatisation.
Jusqu’au 26 juin pour profiter des remises
Avec des réductions allant de 300 € à 400 € selon les modèles, l’opération organisée par Airseekers, du 15 au 26 juin, constitue une belle opportunité pour franchir le pas du robot-tondeuse.
Que l’on dispose d’un jardin classique, d'un terrain complexe ou d’une grande propriété, la gamme TRON couvre aujourd’hui un large éventail de besoins.
Et à l’heure où les week-ends estivaux sont, certes, rallongés, mais souvent trop courts pour être consacrés à la tonte, déléguer cette tâche à un robot autonome apparaît plus que jamais comme une idée séduisante, non ?