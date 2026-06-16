Pensée pour les jardins classiques et les surfaces de taille modérée, cette version reprend les fondamentaux qui font aujourd’hui le succès des robots de nouvelle génération.

On profite d’une navigation intelligente basée sur une combinaison de capteurs et de caméras permettant au robot de se repérer avec précision via une simple antenne, et sans nécessiter de câble périphérique. La gestion des pentes (jusqu’à 65 %) fait également partie des points forts de la gamme Airseekers.