ExpressVPN a revu l’organisation de son application Apple TV autour des manipulations les plus courantes. Le bouton de connexion, la localisation sélectionnée, le protocole actif, le dernier emplacement utilisé et les favoris sont désormais regroupés sur l’écran d’accueil, dans une interface plus proche de celle déjà proposée sur iOS.

Les favoris gagnent aussi en visibilité. Déjà présents dans l’application, ils n’étaient accessibles qu’en passant par le menu des emplacements. Ils apparaissent maintenant directement sur l’accueil sous forme de raccourcis, histoire de rejoindre plus vite les localisations utilisées au quotidien sans s’infliger la liste complète des serveurs au clavier virtuel.

ExpressVPN élargit aussi les options de connexion disponibles sur Apple TV. En plus de Lightway et du mode automatique, l’application prend désormais en charge WireGuard, ainsi qu’OpenVPN (UDP et TCP). Le réglage automatique demeure celui que le fournisseur recommande par défaut, tandis que ces choix supplémentaires laissent davantage de latitude en cas de réseau instable, de performances irrégulières ou de préférence technique plus marquée.

Dernier ajout, l’application intègre un test de vitesse capable d’évaluer les performances des serveurs VPN directement depuis l’Apple TV. Les abonnés peuvent ainsi comparer plusieurs localisations depuis l’app, sans passer par un autre appareil avant de lancer un contenu.