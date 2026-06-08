ExpressVPN déploie une nouvelle version de son application tvOS. Interface réorganisée, favoris plus accessibles, nouveaux protocoles et test de vitesse intégré viennent alléger l’usage du VPN depuis le téléviseur.
Changer de serveur VPN depuis un ordinateur ou un smartphone ne pose généralement pas de problème. Sur Apple TV, l’exercice se montre parfois (souvent) plus fastidieux, surtout quand il faut parcourir une liste d’emplacements ou saisir une recherche à la télécommande. ExpressVPN revoit donc son application tvOS, déjà disponible sur l’App Store, avec une interface recentrée sur les usages les plus fréquents.
Une appli moins dispersée, plus adaptée à la télécommande
ExpressVPN a revu l’organisation de son application Apple TV autour des manipulations les plus courantes. Le bouton de connexion, la localisation sélectionnée, le protocole actif, le dernier emplacement utilisé et les favoris sont désormais regroupés sur l’écran d’accueil, dans une interface plus proche de celle déjà proposée sur iOS.
Les favoris gagnent aussi en visibilité. Déjà présents dans l’application, ils n’étaient accessibles qu’en passant par le menu des emplacements. Ils apparaissent maintenant directement sur l’accueil sous forme de raccourcis, histoire de rejoindre plus vite les localisations utilisées au quotidien sans s’infliger la liste complète des serveurs au clavier virtuel.
ExpressVPN élargit aussi les options de connexion disponibles sur Apple TV. En plus de Lightway et du mode automatique, l’application prend désormais en charge WireGuard, ainsi qu’OpenVPN (UDP et TCP). Le réglage automatique demeure celui que le fournisseur recommande par défaut, tandis que ces choix supplémentaires laissent davantage de latitude en cas de réseau instable, de performances irrégulières ou de préférence technique plus marquée.
Dernier ajout, l’application intègre un test de vitesse capable d’évaluer les performances des serveurs VPN directement depuis l’Apple TV. Les abonnés peuvent ainsi comparer plusieurs localisations depuis l’app, sans passer par un autre appareil avant de lancer un contenu.
- storage3000 serveurs
- language105 pays couverts
- lan14 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : vitesse et stabilité
ExpressVPN est l’un des VPN premium les plus aboutis du marché. Le service combine des débits très élevés, une excellente stabilité, des applications particulièrement faciles à prendre en main et une infrastructure sérieusement documentée. Lightway tient toujours son rang, la couverture multiplateforme reste exemplaire et l’ensemble inspire confiance pour un usage quotidien soutenu. ExpressVPN conserve en revanche une approche assez épurée, avec moins de réglages avancés que certains concurrents et des performances plus inégales dès que l’on s’éloigne des localisations les plus proches.
- Performances très élevées et stables
- Protocole Lightway rapide et bien intégré
- Applications simples, soignées et agréables à utiliser
- Couverture multiplateforme très large
- Transparence et documentation technique solides
- Moins de réglages avancés que certains concurrents
- Latence plus inégale sur certains usages sensibles