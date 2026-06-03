Belkin s’associe à Disney et Pixar pour lancer un étui iPad inspiré de Lilypad, le personnage-tablette de Toy Story 5. Un accessoire familial à 39,99 euros, disponible avant la sortie du film le 17 juin.
Dans Toy Story 5, le grand antagoniste n’est pas un méchant humain, mais une tablette tactile en forme de grenouille nommée Lilypad, qui chamboule la vie de Bonnie, désormais âgée de huit ans, au grand désespoir de Woody, Buzz et Jessie. Le film, réalisé par Andrew Stanton, sort en France le 17 juin 2026. C’est sur ce personnage que Belkin a choisi de baser sa dernière collaboration avec Disney et Pixar : un étui iPad officiel à l’effigie de Lilypad, disponible dès maintenant à 39,99 euros. Il y a quelque chose d’un peu piquant dans l’idée de transformer un vrai iPad en Lilypad, le personnage qui, dans le film, représente justement la menace des écrans sur l’enfance. Belkin ne semble pas s’en offusquer, et honnêtement, c’est difficile de leur en vouloir tant cet accessoire est mignon.
Une tablette qui n’est plus votre amie
La construction repose sur de la mousse EVA, un matériau souple et absorbant les chocs, habituel sur les étuis pour enfants. Avec sa couleur verte, ses grands yeux et ses petites pattes dans les coins de l’écran, la protection s’inspire directement de la grenouille. Les contours sont arrondis pour faciliter la prise en main, et une poignée intégrée permet de transporter la tablette sans risque de la lâcher. Un support pliable offre plusieurs positions pour regarder un film, dessiner ou suivre une leçon. L’étui est fabriqué à partir de matériaux non toxiques avec des surfaces faciles à nettoyer, un détail que les parents apprécient en pratique.
Chaque étui inclut un QR code donnant accès à des fonds d’écran exclusifs pour personnaliser l’écran d’accueil et l’écran de verrouillage de l’iPad à l’effigie du personnage. À 39,99 euros, le positionnement est raisonnable pour un étui enfant sous licence officielle, Disney de surcroît. L’accessoire est compatible avec les iPad de 10e et 11e génération (et pas les iPad plus haut de gamme, que l’on ne met pas dans les mains des enfants), et disponible dès à présent sur le site du constructeur et Amazon.