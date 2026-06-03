Dans Toy Story 5, le grand antagoniste n’est pas un méchant humain, mais une tablette tactile en forme de grenouille nommée Lilypad, qui chamboule la vie de Bonnie, désormais âgée de huit ans, au grand désespoir de Woody, Buzz et Jessie. Le film, réalisé par Andrew Stanton, sort en France le 17 juin 2026. C’est sur ce personnage que Belkin a choisi de baser sa dernière collaboration avec Disney et Pixar : un étui iPad officiel à l’effigie de Lilypad, disponible dès maintenant à 39,99 euros. Il y a quelque chose d’un peu piquant dans l’idée de transformer un vrai iPad en Lilypad, le personnage qui, dans le film, représente justement la menace des écrans sur l’enfance. Belkin ne semble pas s’en offusquer, et honnêtement, c’est difficile de leur en vouloir tant cet accessoire est mignon.