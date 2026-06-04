On le sait, l’animation française bénéficie depuis plusieurs années déjà d’une réputation solide auprès des studios internationaux. En mars dernier, lors des Oscars 2026, les films français Amélie et la Métaphysique des Tubes et Arco étaient nommés dans la catégorie « Meilleur Film d'Animation ».

La diffusion de ces courts-métrages sur Disney+ vient ainsi renforcer cette dynamique et démontre que les productions étudiantes peuvent aujourd’hui atteindre un niveau de finition, de narration et de direction artistique comparable à celui attendu par les plus grandes plateformes.