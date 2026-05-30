Spotify continue d’accélérer sur le segment du podcast avec une nouvelle fonctionnalité pensée pour le partage, à savoir la possibilité de découper et enregistrer de courts extraits audio directement depuis l’application mobile.
Après les vidéos verticales, une section entière dédiée au fitness ou tout récemment les magazines audio, Spotify ajoute une nouvelle corde à son arc, avec le déploiement progressif des Clips, une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de sauvegarder et partager facilement des passages précis d’un podcast, comme l’indique 9to5Google.
Spotify veut rendre les podcasts plus « partageables »
Avec Clips, Spotify cherche à simplifier le partage de moments marquants issus d’un épisode. Une anecdote amusante, une analyse intéressante ou une citation forte peuvent désormais être isolées en quelques secondes, directement au sein de l’application, pour être stockées dans une section dédiée, envoyées à ses proches ou publiées sur les réseaux sociaux.
La fonction repose sur un principe simple, puisque pendant l’écoute d’un podcast, une nouvelle icône en forme de ciseaux apparaît dans l’interface. Une pression suffit pour capturer le passage souhaité, et l’utilisateur peut ensuite ajuster précisément l’extrait avant de choisir de le sauvegarder et/ou de le partager.
Comment créer un clip sur Spotify ?
La manipulation se veut particulièrement accessible. Pour créer un clip, il suffit d’ouvrir un podcast depuis l’application mobile Spotify, puis de suivre ces quelques étapes.
- Lancer l’écoute d’un épisode de podcast
- Appuyer sur l’icône en forme de ciseaux dans « Lecture en cours »
- Sélectionner précisément le passage à conserver
- Choisir entre la prévisualisation ou l’enregistrement du clip
Tous les extraits sauvegardés sont ensuite automatiquement stockés dans la bibliothèque personnelle de l’utilisateur, afin d’être réécoutés plus tard ou ajoutés à une playlist dédiée.
Le déploiement de cette nouvelle fonctionnalité a déjà commencé à l’échelle mondiale auprès de l’ensemble des utilisateurs (gratuits et payants). Spotify indique toutefois que la compatibilité avec les podcasts concernés s’étendra progressivement au fil du temps.